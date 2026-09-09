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Все больше иностранцев записываются на курсы латышского языка, но не приходят на занятия 2 690

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: курсы латышского языка
ФОТО: BB.LV/AI

В Латвии выросло число граждан третьих стран, которые записываются на курсы латышского языка, но так и не начинают обучение. Если в прошлом году таких случаев было менее трети, то в этом году — уже почти половина.

В этом году значительно увеличилась доля граждан третьих стран, которые не заканчивают курсы латышского языка, потому что вообще не приступают к обучению. Об этом свидетельствуют данные Фонда общественной интеграции (ФОИ), представленные на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

Если в прошлом году к занятиям не приступали 29% тех, кто не завершил обучение, то в этом году этот показатель вырос до 45%.

Еще 28% случаев незавершенного обучения в 2025 году были связаны с недостаточным количеством посещенных занятий, а 19% участников не смогли продолжить курсы из-за болезни, работы, учебы или других обстоятельств.

По состоянию на 1 сентября этого года в изучение латышского языка были вовлечены 413 граждан третьих стран. В 2025 и 2026 годах курсы успешно окончили 1096 человек.

Большинство участников — граждане России, Беларуси, Украины, Индии, Вьетнама и Узбекистана.

Чаще всего иностранцы изучают латышский язык на начальных уровнях. В прошлом году курсы уровня A1 окончили 272 человека, уровня A2 — 301 человек. В этом году эти показатели составили соответственно 56 и 164 человека.

Отдельно ФОИ представил данные по жителям Украины. С мая по август этого года экзамен по латышскому языку сдали 680 украинцев, что составляет чуть более половины от числа зарегистрировавшихся.

Большинство экзаменов было сдано на уровне A1 — 512 человек. Уровень A2 подтвердил 121 человек, B1 — 33, B2 — десять, а C1 — лишь четыре человека. На экзамен уровня C2 не зарегистрировался никто.

До 1 сентября этого года в изучение латышского языка были вовлечены 2300 взрослых жителей Украины и 1458 детей.

На эти цели в 2026 году выделено 3,18 млн евро, что на 1,4 млн евро меньше, чем годом ранее.

В прошлом году латышский язык изучали 3690 взрослых и 1532 ребенка из Украины. Большинство обучались на уровнях A1 и A2.

Основной причиной, по которой украинцы не завершали обучение, оставались болезнь, работа, учеба, переезд и другие жизненные обстоятельства — на них пришлось 53% таких случаев в прошлом году и 51% в этом. Еще 15% записавшихся вовсе не приступили к занятиям, 10% отказались от обучения, 8% не набрали необходимого количества посещений, а 9% прекратили курсы без уважительной причины.

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#образование #Латвия #миграция #интеграция #украинцы #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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