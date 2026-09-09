В Кемерском национальном парке начались работы по восстановлению восточной части Большого Кемерского болота, осушенной после добычи торфа во второй половине XX века. До 2029 года специалисты восстановят естественный гидрологический режим почти на 100 гектарах территории.

Управление охраны природы приступило к восстановлению болотной экосистемы в восточной части Большого Кемерского болота в Кемерском национальном парке. Работы направлены на устранение последствий исторической добычи торфа и осушения территории.

Проект охватит около 98 гектаров. Его главная цель — восстановить естественный водный режим и улучшить состояние охраняемого болотного биотопа, имеющего значение для Европейского союза.

После добычи торфа во второй половине прошлого века в этой части болота сохранились дренажные канавы, по которым вода продолжает уходить до сих пор. Из-за осушения изменился облик территории: исчез характерный моховой покров, активно разрослись багульник и другие кустарники, а по окраинам появились березы и сосны.

Как пояснила руководитель проектов Управления охраны природы Инга Хонавко, болоту жизненно необходима вода.

«Чтобы болото восстановилось, ему необходима вода. Одно взрослое дерево способно испарять несколько десятков литров воды в день».

На первом этапе специалисты удаляют древесную растительность на наиболее заросших участках. Это позволит уменьшить испарение влаги, вернуть болоту открытый ландшафт и создать условия для восстановления характерной растительности.

Затем начнется восстановление гидрологического режима. Для этого в осушительных канавах и на бывших торфоразработках построят 68 плотин, используя торф и части спиленных деревьев. На самой крупной канаве дополнительно применят конструкции из шпунтовых свай.

После перекрытия каналов вода перестанет уходить с территории, и естественный водный режим болота будет постепенно восстанавливаться.

В Управлении охраны природы подчеркивают, что все работы выполняются с соблюдением природоохранных требований. Используется специальная техника для работы на болотах, а часть операций проводится вручную, чтобы минимизировать воздействие на почву и окружающую среду.

Проект рассчитан до 2029 года и реализуется в рамках программы Европейского союза «Восстановление болотных экосистем на особо охраняемых природных территориях». Ведущим партнером проекта выступает АО «Латвийские государственные леса».

Всего мероприятия по восстановлению болотных экосистем в рамках проекта проводятся на семи особо охраняемых природных территориях Латвии.