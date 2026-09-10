Цена билета вовсе не всегда является окончательной суммой, которую покупателю нужно заплатить, чтобы попасть на желанный концерт или другое мероприятие. При покупке билетов в интернете к ним могут быть добавлены различные дополнительные сборы, например, за использование платформы продажи билетов, сервис места проведения мероприятия и другие услуги.

С такой ситуацией недавно столкнулась одна покупательница, которая в социальных сетях выразила недоумение по поводу дополнительных расходов при покупке трёх билетов на мероприятие в “Xiaomi Arēna”.

Из опубликованного покупательницей платёжного документа видно, что общая цена трёх билетов составляет 147 евро, то есть 49 евро за каждый билет, однако помимо стоимости билетов были дополнительно начислены ещё 7,50 евро за сервисный сбор “Xiaomi Arēna” и ещё 11,40 евро за использование интернет-магазина. В результате общая сумма достигла 165,90 евро.

“W*F, Что такое сервисный сбор Xiaomi Arēna? И почему комиссия за интернет-сделку составляет 11 евро?!?!” — пишет покупательница в социальной сети “Threads”.

Публикация вызвала более широкую дискуссию, и другие люди в комментариях также поделились своим опытом покупки билетов в интернете. Одна комментаторша отмечает, что в похожей ситуации отказалась от интернет-покупки и решила приобрести билеты лично: “Считаю, что абсолютно неадекватно платить за то, что я захожу на сайт, сама всё нажимаю и ещё за это плачу.”

В свою очередь, другой пользователь указал, что не возражал бы против небольшой и разумной платы за транзакцию, однако вопрос заключается в её размере: “Я бы не возражал против небольшой и справедливой платы за транзакцию, но в виде процента от суммы билетов это уже нечестно.”