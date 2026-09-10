В день акции протеста пассажирских перевозчиков, запланированной на 16 сентября, в Бауском крае при необходимости организуют дистанционное обучение для школьников, которые не смогут добраться до учебных заведений. Об этом сообщило самоуправление.

В четверг представители руководства самоуправления встретились с представителями AS Nordeka, чтобы обсудить возможные решения по доставке школьников и педагогов в учебные заведения в случае прекращения работы пассажирских перевозчиков.

Запланированная на 16 сентября акция затронет более 600 школьников Баусского края, которые обычно пользуются общественным транспортом, чтобы добраться до учебных заведений. При этом организованные самим самоуправлением школьные перевозки будут осуществляться в обычном режиме.

В самоуправлении пояснили, что родители получат через e-klase информацию о том, что в этот день общественный транспорт будет недоступен. Родителей призывают пользоваться действующими школьными автобусами либо, если есть такая возможность, самостоятельно привезти детей и подростков в школу и забрать их домой.

Для тех детей, которых доставить в школу не удастся, учебные заведения при необходимости организуют дистанционное обучение.

Как ранее сообщало LETA, некоторые региональные пассажирские перевозчики, заключившие с государством долгосрочные договоры сроком на десять лет, 16 сентября на один день прекратят выполнение заказанных государством рейсов общественного транспорта.

Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (LPPA) Иво Ошениекс сообщил LETA, что точное количество компаний, которые присоединятся к акции, пока неизвестно, поскольку каждый перевозчик принимает решение самостоятельно. Однако, по его словам, в протесте намерено участвовать большинство перевозчиков.

LPPA требует незамедлительно найти решение по индексации долгосрочных договоров региональных автобусных перевозчиков и предоставить дополнительное финансирование для покрытия существенно выросших расходов.

Ассоциация подчеркивает, что Дирекция автотранспорта (ATD) совместно с Бюро по надзору за закупками уже разработала юридическое решение, которое теперь необходимо направить на утверждение в Кабинет министров.

Кроме того, LPPA потребовала до 15 сентября поручить ATD внести необходимые изменения в долгосрочные договоры. Перевозчики также требуют компенсации существенного роста цен на топливо, вызванного последствиями конфликта на Ближнем Востоке, и дополнительного финансирования из государственного бюджета для покрытия расходов, которые возникнут после изменения долгосрочных договоров.