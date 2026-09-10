10-12 сентября в Международном выставочном центре на Кипсала пройдет крупнейшая в Прибалтике выставка пищевой промышленности Riga Food 2026 – здесь сосредоточены актуальные тенденции пищевого бизнеса, новейшие вкусы, технологии, соревнования мастеров и дискуссии о том, что уже сегодня меняет пищевую отрасль. Узнайте, попробуйте и испытайте!

Станет ли органическая еда в Латвии повседневной реальностью? 10 сентября в 12:00 в ходе дискуссии «БИО на каждой тарелке в Латвии – когда это станет повседневностью?» специалисты продовольственного рынка будут искать ответ на вопрос, почему органические продукты питания еще не стали повседневным выбором. Руководитель компании Ķelmēni Рута Мурниеце, шеф-повар Эрикс Дрейбантс, руководитель Aloja Starkelsen Янис Гаранчс и другие эксперты обсудят цены, доступность, производство и привычки потребителей – нужно изменить, чтобы «био» на тарелке не было лишь выбором сознательных гурманов.

Попадет ли то, что сегодня находится в лаборатории, завтра на прилавки магазинов? 10 сентября в 13:00 в рамках дискуссии «Как создается инновационный продукт?» профессор Института питания Латвийского университета бионаук и технологий Сандра Муйжниеце-Брасава, соучредительница стартапа Tara Energy Drink Юлия Пехтерева, разработчик экологичных таблеток для напитков Ральфс Араюмс и другие эксперты расскажут, как идеи ученых и замыслы стартапов превращаются в реальные продукты питания – от новых напитков до долгосрочных решений.

Могут ли пищевые отходы стать возможностью для бизнеса? 10 сентября в 15:20 в рамках дискуссии «Что для одного отходы, для другого — ресурсы: пищевые излишки в циркулярном производстве» предприниматели, эксперты по циркулярной экономике и специалисты по контролю за пищевой цепочкой будут искать ответ на вопрос, что еще можно сделать с продуктами, которые в настоящее время попадают в отходы. В центре внимания дискуссии будет не только сокращение пищевых отходов, но и возможности превращения излишков в новые продукты и бизнес-решения.

Смогла бы Латвия прокормиться во время кризиса? 11 сентября в 10:30 на форуме «Собственный продукт – собственная сила» эксперты оценят степень самообеспеченности Латвии продовольствием и ее способность организовать доступность продуктов питания в кризисных ситуациях. Насколько устойчива в настоящее время наша продовольственная цепочка – от поля до тарелки? Что произошло бы, если бы поставки были нарушены? И чему Латвия может поучиться на опыте Эстонии?

High-protein на каждой упаковке – реальная необходимость или маркетинговый ход? 10 сентября в 14:10 в рамках дискуссии «Эра High-protein. Потребности потребителей или маркетинговая волна?» создательница продуктов Ольга Степнова, диетолог Сандия Шплита и тренер Карлис Матисанс обсудят, почему продукты с высоким содержанием белка стали одной из самых громких тенденций в сфере питания. Действительно ли дополнительные белки нужны каждому, или же пищевая промышленность просто нашла новый способ продавать?

Станет ли наш утренний кофе в будущем дороже? 11 сентября в 15:40 в рамках дискуссии «Находится ли под угрозой наш утренний кофе?» эксперты обсудят возможное влияние Регламента ЕС об обезлесении на цепочки поставок кофе. Что новые требования будут означать для производителей, продавцов и импортеров кофе – и могут ли они в конечном итоге повлиять на цену и доступность кофе для латвийских потребителей?

Ферментация – революция в области здоровья или очередная модная тенденция в питании? 11 сентября в 14:10 в рамках дискуссии «Ферментация. Возвращение к истокам или модный крик?» исследователь микробиома Ансис Зауэрс, научный деятель в области питания и исследовательница Аснате Кирсе-Озолиня, руководительница хлебопекарни Ķelmēni Рута Мурниеце, автор кулинарных книг Ивета Галея и создательница контента Рута Бейроте будут искать грань между научно обоснованной информацией, древними пищевыми традициями и тенденциями в области здоровья, порожденными социальными сетями.

Что мы на самом деле знаем о нашем утреннем напитке? 12 сентября в 13:30 в рамках дискуссии «Правда о кофе: мифы, мода и реальность» ученый в области питания и исследовательница кофе Илзе Лаукалея-Брока, специалист по specialty coffee Мартинс Друнгилас, представительница Löfbergs Latvia Лаура Землицка и основатель KUUP COFFEE Оскарс Мацулевичс объяснят, что в мире кофе является мифом, что – модной тенденцией, а что действительно влияет на качество напитка и наш выбор. Означает ли более дорогой – всегда лучший кофе? И умеем ли мы вообще его правильно приготовить?

В течение трех дней выставка Riga Food 2026 позволит в одном месте увидеть как современные тенденции в сфере питания, так и заглянуть в будущее, чтобы понять, что может изменить пищевую промышленность и наши повседневные пищевые привычки завтра – от органики и продуктов с высоким содержанием белка до ферментации, экономики кругового оборота, инноваций в пищевой отрасли и экологичной упаковки.

Riga Food 2026 предлагает разнообразную программу мероприятий как для профессионалов пищевой отрасли, так и для гурманов: https://ej.uz/RF26_pasakumi.

От гастрономических приключений до бизнес-контактов!

10–12 сентября в Международном выставочном центре на Кипсале пройдет крупнейшая в Прибалтике выставка пищевой промышленности Riga Food 2026, на которой 420 компаний из 30 стран представят инновации, технологии и актуальные тенденции в области производства и переработки продуктов питания и напитков. На выставке Riga Food 2026 будут организованы национальные объединенные стенды Латвии, Азербайджана, Кипра, Словакии, Италии, Украины и Узбекистана. Каталог участников:

www.bt1.lv/rigafood/catalogue.php

На выставке в одном месте можно будет ознакомиться с широким ассортиментом продукции местных производителей – свои товары представят как опытные латвийские компании и средние производители, так и небольшие предприятия и домашние производители. Разнообразие латвийских вкусов можно будет открыть для себя на национальном общем стенде Латвии, на общем стенде рыбоперерабатывающих предприятий и общем стенде аквакультуры, на стендах «Вкусы регионов» и Центрального союза молочников Латвии, а также на экспозициях латвийских регионов. Подробнее: www.rigafood.lv

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Время работы:

10-11 сентября 10.00–18.00

12 сентября 10.00–17.00