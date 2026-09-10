В прошлом году расходы домохозяйств Латвии на продукты питания достигли в среднем 318 евро в месяц на одно домохозяйство , а в расчете на каждого проживающего в домохозяйстве — 151 евро в месяц , сообщили в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).

За последние шесть лет расходы домохозяйств на продукты питания выросли на 53,5%, при этом рост расходов оказался на 3,8 процентного пункта ниже общего роста цен на продукты питания.

Большую часть расходов на продукты в 2025 году домохозяйства тратили на мясо и мясные продукты — 17%, молоко, молочные продукты и яйца — 17%, а также зерновые и продукты из зерна — 12,3%.

Домохозяйства пожилых жителей направляли на продукты питания и безалкогольные напитки самую большую долю своих повседневных расходов, тогда как домохозяйства с детьми — самую маленькую.

В прошлом году домохозяйства, в которых проживал как минимум один одинокий человек в возрасте 65 лет и старше, тратили на продукты питания и безалкогольные напитки 30,4% повседневных расходов. В домохозяйствах пожилых людей, где все проживающие были в возрасте не менее 65 лет, эта доля составляла 30,1%.

Для сравнения, меньшую долю общего потребительского бюджета на продукты питания и безалкогольные напитки тратили семьи, состоящие из пар с детьми, — 20,8%, домохозяйства одного взрослого с детьми — 22,1%, а другие домохозяйства с детьми — 23,2%.

Наибольшую часть ежемесячных расходов на продукты питания латвийские домохозяйства направляли на мясо и мясные продукты, а также молоко и молочные продукты.

В прошлом году на мясо и мясные продукты приходилось 17% расходов на питание, или 25,72 евро в месяц на одного человека. Почти столько же домохозяйства тратили на молоко, молочные продукты и яйца — также 17%, или 25,66 евро в месяц.

Довольно значительная часть расходов приходилась также на зерновые и продукты из зерна — 12,3%, или 18,51 евро в месяц, а также на овощи, салаты и бобовые — 11,7%, или 17,72 евро в месяц.

Что больше едят в сельской местности

Сельские домохозяйства потребляли значительно больше некоторых продуктов, чем городские.

В сельской местности за год на одного члена домохозяйства приходилось 205 яиц, тогда как в городах — 186.

Картофеля жители сельской местности потребляли соответственно 48,1 килограмма, а городские жители — 33,1 килограмма; молока — 38,2 и 34,8 литра; свежей свинины — 18,4 и 11,1 килограмма; хлеба — 30,4 и 25,1 килограмма; консервированных овощей — 12,1 и 8,9 килограмма; огурцов — 11,2 и 9,1 килограмма; моркови — 9,2 и 6,7 килограмма.

Кроме того, сельские домохозяйства потребляли больше сахара — 11,3 килограмма на человека в год против 7,9 килограмма в городах.

Что предпочитают жители городов

Городские домохозяйства, в свою очередь, потребляли больше различных продуктов питания, приобретаемых в магазинах и других торговых точках.

Так, потребление сыра составляло в городах 14,8 килограмма на одного человека в год, а в сельской местности — 12,3 килограмма; кефира и йогурта — соответственно 26,3 и 25,4 литра; мяса птицы — 11,2 и 9,4 килограмма; готовых блюд — 17,2 и 14,2 килограмма.

Цитрусовых жители городов потребляли 11,9 килограмма на человека в год против 8,3 килограмма в сельской местности, яблок — 11,7 против 10 килограммов, бананов — 11 против 7,5 килограмма, а кофе — 2,9 против 2,6 килограмма.

Картофеля, хлеба и молока стали употреблять меньше

За последние шесть лет сократилось потребление целого ряда традиционных продуктов.

В расчете на одного человека в домохозяйстве за год потребление яиц уменьшилось с 210 штук в 2019 году до 192 в 2025 году.

Потребление картофеля сократилось с 47,9 до 37,4 килограмма, молока — с 40,7 до 35,7 литра, хлеба — с 31,7 до 26,6 килограмма, свежей свинины — с 16,4 до 13,2 килограмма, а рыбы — свежей и копченой — с 10,3 до 7,6 килограмма.

А воды, йогурта и мороженого — больше

В то же время домохозяйства стали потреблять больше воды. В 2019 году на одного человека приходилось 36,5 литра в год, а в 2025 году — уже 57,7 литра.

Потребление безалкогольных напитков выросло с 15,2 литра в 2019 году до 23,8 литра в 2025-м, йогурта и кефира — с 18,2 до 26 литров, мороженого — с 3,7 до 5,8 литра, а сыра — с 13 до 14,1 килограмма.

Почти четыре пятых расходов — покупки продуктов

В прошлом году почти четыре пятых всех расходов на питание домохозяйства тратили на покупку продуктов в магазинах, на рынках и в других торговых точках. Эти расходы достигли 142 евро в месяц на одного человека.

На общественное питание приходилось еще 30 евро в месяц.

Еще 8,5 евро составляли расходы на продукты в натуральном выражении. Речь идет о рассчитанной в денежном выражении стоимости продуктов, которые были получены благодаря выращиванию в собственном хозяйстве, сбору ягод, рыбной ловле, охоте либо бесплатно получены от родственников, друзей или других людей.