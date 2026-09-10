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Девочки налево, мальчики тоже - в рижской школе смелый эксперимент - общие туалеты 6 1241

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: табличка туалета

С 1 сентября в Рижской Чиекуркалнской основной школе введено изменение, которое вызвало у части родителей недоумение и беспокойство. У них возникли вопросы о том, подходит ли новое решение детям, сообщает передача TV3 “Bez Tabu”.

С нового учебного года Рижская Чиекуркалнская основная школа переехала в помещения Рижской 45-й средней школы. Ученики первых, вторых и третьих классов занимают каждый свой этаж, где также находятся санитарные помещения.

Именно решение с туалетами привлекло внимание родителей — в одном помещении находятся несколько кабинок, предназначенных как для девочек, так и для мальчиков. Как рассказал передаче отец одной школьницы, такое решение вызвало у него большое недоумение.

“Это вызвало большое недоумение, почему так, потому что это не кажется логичным. Казалось, что это вообще незаконно. Мальчики и девочки в этом возрасте пытаются понять своё тело, поэтому это пугало”, — отметил отец школьницы в передаче TV3.

Хотя до сих пор никаких инцидентов в школе не происходило, у отца ученицы по-прежнему есть опасения насчёт будущего: “Никаких инцидентов сейчас не было, но я хотел бы сказать, что это лишь вопрос времени”.

Тем временем передача выяснила, что нормативные акты не предусматривают обязательного требования обеспечивать в школах отдельные санитарные помещения для мальчиков и девочек.

В то же время в Центре защиты детей указали, что такая ситуация может быть не всем детям легко приемлема. Самым безопасным решением считаются кабинки полного размера, которые исключают возможность заглянуть сверху или посмотреть под дверь. Кроме того, чувство незащищённости у детей могут вызывать и длинные очереди к туалетным кабинкам.

В сюжете “Bez Tabu” заместитель директора также показала санитарные помещения конкретной школы. Хотя кабинки не полного размера, школа указывает, что они разделены для девочек и мальчиков, несмотря на то, что находятся в одном помещении. Школа не исключает возможности в будущем рассмотреть также установку кабинок полного размера.

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#образование #школа #безопасность #родители #туалеты #дети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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