Строительство Центров управления катастрофами (ЦУК) в Латвии оказалось под пристальным вниманием Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры. Вопросы вызвали как высокая стоимость объектов, так и отдельные решения при проведении закупок и выборе строительных площадок.

Проект создания сети Центров управления катастрофами, который считается одним из ключевых для повышения готовности Латвии к чрезвычайным ситуациям, столкнулся с новой волной вопросов. Причиной стали стоимость строительства отдельных объектов и особенности проведения государственных закупок.

Центры управления катастрофами должны объединить под одной крышей Государственную пожарно-спасательную службу, Государственную полицию, Службу неотложной медицинской помощи и другие оперативные службы. Всего по стране планируется построить 32 таких центра, причем почти половина уже завершена.

Стоимость строительства отдельных объектов составляет от 2500 до 3600 евро за квадратный метр. Именно эти цифры, по информации Diena, сейчас анализируют Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура.

Финансирование проектов поступает из нескольких источников: государственного бюджета, Механизма восстановления и устойчивости, Европейского фонда регионального развития и программ по укреплению национальной безопасности. Для трех центров — в Елгаве, Екабпилсе и Валмиере — финансирование пока не найдено.

По словам советника министра внутренних дел Яниса Раткевича, закупки проводятся по принципу «проектируй и строй». Однако именно на этом этапе выявились проблемы.

В ряде случаев из конкурсов исключались самые дешевые предложения. Причиной становились не вопросы стоимости или квалификации строительных компаний, а формальные ошибки в документации — например, неточности при заполнении форм BIM/BIP или подсчете оборота.

Так, в конкурсе на строительство центра в Кулдиге из пяти участников были отклонены три заявки с наиболее низкой стоимостью. В Тукумсе, Талси и Алуксне ситуация оказалась еще более необычной: единственных претендентов исключили, закупки отменили, а спустя год объявили повторно — уже по более высокой цене.

Авторы проекта отмечают, что стоимость квадратного метра зависит не только от самого здания. Значительную часть расходов составляет подготовка конкретного участка, а также специализированное оборудование, необходимое, например, для подразделений Государственной пожарно-спасательной службы.

Однако некоторые расходы вызвали дополнительные вопросы. В частности, в Кулдиге благоустройство небольшой цветочной клумбы обошлось примерно в 3500 евро, из которых более 1000 евро составила стоимость самих растений.

Еще один пример касается строительства ЦУК в Мадоне. Из-за особенностей выбранного участка пришлось завезти более 13,5 тысячи кубометров грунта, чтобы выровнять уровень территории относительно расположенной выше улицы. Эти работы стоили 212 689 евро.

Подобные примеры заставили обратить внимание не только на стоимость строительства, но и на выбор отдельных проектных решений еще на этапе подготовки объектов.

Пока речь идет не о выводах проверок, а о вопросах, которые возникли у ответственных ведомств. Оценка эффективности расходов и соблюдения процедур продолжится по мере реализации проекта строительства сети Центров управления катастрофами.