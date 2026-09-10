Четверг в Латвии пройдет под влиянием циклона: в разных районах страны ожидаются дожди, местами грозы и сильный порывистый ветер. Самые мощные порывы прогнозируются на западном побережье Курземе.

Жителям Латвии в четверг стоит быть готовыми к неустойчивой погоде. В течение дня по стране будут проходить дожди, а местами возможны и грозовые ливни.

При этом погода будет неоднородной. Начиная с западных районов облачность местами станет менее плотной, и временами будет выглядывать солнце.

Воздух прогреется лишь до +15...+18 градусов. Во время дождя в отдельных районах температура может опускаться примерно до +11 градусов, поэтому день будет ощущаться довольно прохладным.

Наиболее заметным фактором станет ветер. В западной и центральной части страны порывы юго-западного и западного ветра достигнут 12–17 метров в секунду, а на западном побережье Курземе — до 21 метра в секунду.

Такие порывы могут осложнить поездки, особенно на открытых участках дорог и у побережья. Также стоит учитывать вероятность падения мелких веток и других незакрепленных предметов.

В Риге также временами ожидается дождь, хотя во второй половине дня возможны прояснения. Температура воздуха составит +17...+18 градусов. Сначала порывы южного ветра усилятся до 12 метров в секунду, а затем сменятся юго-западным ветром с порывами до 15 метров в секунду.

Погоду в стране определяет область низкого давления. Атмосферное давление составит 1004–1008 гектопаскалей.