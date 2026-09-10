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Две трети жителей Латвии поддерживают идею «белых хакеров» 1 668

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: люди за компьютерами
ФОТО: Unsplash

Большинство жителей Латвии положительно относятся к идее привлекать специалистов по кибербезопасности для поиска уязвимостей в государственных IT-системах. На этом фоне Министерство обороны готовит изменения в законодательство, которые должны урегулировать деятельность так называемых «белых хакеров».

В Латвии планируют официально определить правила работы так называемых «белых хакеров» — специалистов по кибербезопасности, которые помогают находить уязвимости в IT-системах до того, как ими воспользуются злоумышленники.

Согласно опросу, проведенному по заказу программы «900 секунд» (ТВ3), эту идею поддерживает большинство жителей страны. 67% респондентов считают, что таких специалистов следует привлекать к проверке объектов критической инфраструктуры.

Из них 34% уверены, что делать это необходимо обязательно, а еще 33% скорее поддерживают такую практику.

Против выступили лишь 3% участников опроса. При этом 21% признались, что вообще не знают, кто такие «белые хакеры», а еще 9% затруднились с ответом.

Речь идет не о киберпреступниках, а о специалистах, которые с разрешения владельцев систем ищут слабые места в защите. Их задача — обнаружить и устранить уязвимости раньше, чем ими смогут воспользоваться злоумышленники.

Именно для того, чтобы такая работа велась в четко определенных правовых рамках, Министерство обороны подготовило поправки к Закону о национальной кибербезопасности.

Если изменения будут приняты, в Латвии появится законодательная база, регулирующая привлечение специалистов по этичному хакингу к защите объектов критической инфраструктуры.

В последние годы значение кибербезопасности заметно выросло. Государственные учреждения, энергетика, связь, транспорт и другие важные системы все чаще становятся целями кибератак, поэтому поиск уязвимостей до возникновения реальных инцидентов рассматривается как один из способов повысить уровень защиты.

Подготовленные Министерством обороны поправки в ближайшее время планируется внести на рассмотрение Сейма.

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#министерство обороны #Латвия #кибербезопасность #опрос
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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