Житель Юрмалы в суде добился разрешения снести культурно-исторически ценное и подлежащее сохранению строение, чтобы построить на его месте дачу, сообщили агентству ЛЕТА в Верховном суде (ВС).

Мужчине на территории памятника градостроительства - в дачном районе - принадлежит недвижимость, на которой находится жилой дом. Заявитель обратился в Юрмальскую городскую думу за разрешением на снос жилого дома, а также подал в стройуправу пояснительные записки о сносе жилого дома и строительстве на его месте дачи, но получил отказ, поскольку жилой дом был признан культурно-исторически ценным и подлежащим сохранению строением.

Для сноса такого строения необходимо разрешение Национального управления культурного наследия, однако оно по заявлению истца отказалось согласовать снос здания и строительство дачи. Эти решения заявитель обжаловал в административном суде.

Административный окружной суд констатировал, что у стройуправы нет оснований запрещать снос жилого дома, поскольку ограничение прав собственности заявителя несоразмерно, поэтому необходимо повторно рассмотреть пояснительную записку о планах строительства дачи.

Суд также признал, что дума необоснованно отказалась пересмотреть уровень культурно-исторической ценности жилого дома и что управление противоправно обосновало свое решение правовыми нормами, регулирующими обращение с памятниками культуры, хотя сам жилой дом не признан таким памятником.

ВС указал, что за время рассмотрения дела изменились нормы - статус памятника градостроительства, на территории которого находится собственность заявителя, был понижен с памятника государственного значения до памятника градостроительства местного значения, поэтому согласование управления на снос жилого дома и строительство дачи больше не требуется, так как эти вопросы теперь находятся исключительно в компетенции самоуправления.