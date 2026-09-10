Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Юрмальчанин в суде добился права снести культурно-историческое здание и построить дачу 0 721

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2026
LETA
Изображение к статье: пляж Юрмалы

Житель Юрмалы в суде добился разрешения снести культурно-исторически ценное и подлежащее сохранению строение, чтобы построить на его месте дачу, сообщили агентству ЛЕТА в Верховном суде (ВС).

Мужчине на территории памятника градостроительства - в дачном районе - принадлежит недвижимость, на которой находится жилой дом. Заявитель обратился в Юрмальскую городскую думу за разрешением на снос жилого дома, а также подал в стройуправу пояснительные записки о сносе жилого дома и строительстве на его месте дачи, но получил отказ, поскольку жилой дом был признан культурно-исторически ценным и подлежащим сохранению строением.

Для сноса такого строения необходимо разрешение Национального управления культурного наследия, однако оно по заявлению истца отказалось согласовать снос здания и строительство дачи. Эти решения заявитель обжаловал в административном суде.

Административный окружной суд констатировал, что у стройуправы нет оснований запрещать снос жилого дома, поскольку ограничение прав собственности заявителя несоразмерно, поэтому необходимо повторно рассмотреть пояснительную записку о планах строительства дачи.

Суд также признал, что дума необоснованно отказалась пересмотреть уровень культурно-исторической ценности жилого дома и что управление противоправно обосновало свое решение правовыми нормами, регулирующими обращение с памятниками культуры, хотя сам жилой дом не признан таким памятником.

ВС указал, что за время рассмотрения дела изменились нормы - статус памятника градостроительства, на территории которого находится собственность заявителя, был понижен с памятника государственного значения до памятника градостроительства местного значения, поэтому согласование управления на снос жилого дома и строительство дачи больше не требуется, так как эти вопросы теперь находятся исключительно в компетенции самоуправления.

×
#недвижимость #Юрмала #строительство #дача
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
4
0
0
0
1
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Акция протеста пассажирских перевозчиков
Изображение к статье: Туристы в Непале
Изображение к статье: Солнце на пляже
Изображение к статье: новый дом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Письмо
В мире
1
Изображение к статье: Змея
Lifenews
Изображение к статье: Чиновник с папкой
Политика
Изображение к статье: бенизин подорожал
Бизнес
1
Изображение к статье: пациент у доктора
Наша Латвия
Изображение к статье: Arena Riga
Наша Латвия
Изображение к статье: Письмо
В мире
1
Изображение к статье: Змея
Lifenews
Изображение к статье: Чиновник с папкой
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео