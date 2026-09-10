ГАО "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" (ЛГЦРТ) заключило договор о перестройке Рижской радиотелевизионной башни с объединением ООО "3A", ООО "Argus" и ООО "AB-rent", сообщили в ЛГЦРТ.

На этой неделе заключен договор на проведение строительных работ по перестройке Рижской радиотелевизионной станции, включая детализацию проектной документации, техническое обследование и инженерно-технические изыскания. Работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся три года.

В ЛГЦРТ отмечают, что сумма договора согласно предложению поставщиков составляет 38,63 миллиона евро.Как сообщалось, в начале 2024 года ЛГЦРТ объявил закупку на реконструкцию башни и технически-административного здания на Закюсале. Планируется, что реконструкция продлится около трех лет.

На одной из смотровых площадок башни планируется разместить выступающие стеклянные кубы, которые позволят посетителям испытать ощущение пребывания на большой высоте за пределами башни, а на высоте более 130 метров для посетителей будет сооружена открытая смотровая площадка. Для любителей острых ощущений будут предлагаться "прогулки в облаках" - возможность со специальной страховкой выйти на открытую платформу на высоте 220 метров.

В башне также будут рабочие места для сотрудников ЛГЦРТ, технические помещения и технологическое оборудование, необходимое для обеспечения работы здания. Территорию башни планируется озеленить, оборудовать места для отдыха и пикников, построить автостоянку для посетителей.