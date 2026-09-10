Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из рижской радиотелевизионной башни сделают аттракцион для экстремалов 1 134

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2026
LETA
Изображение к статье: Внутри телебашни

ГАО "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" (ЛГЦРТ) заключило договор о перестройке Рижской радиотелевизионной башни с объединением ООО "3A", ООО "Argus" и ООО "AB-rent", сообщили в ЛГЦРТ.

На этой неделе заключен договор на проведение строительных работ по перестройке Рижской радиотелевизионной станции, включая детализацию проектной документации, техническое обследование и инженерно-технические изыскания. Работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся три года.

В ЛГЦРТ отмечают, что сумма договора согласно предложению поставщиков составляет 38,63 миллиона евро.Как сообщалось, в начале 2024 года ЛГЦРТ объявил закупку на реконструкцию башни и технически-административного здания на Закюсале. Планируется, что реконструкция продлится около трех лет.

На одной из смотровых площадок башни планируется разместить выступающие стеклянные кубы, которые позволят посетителям испытать ощущение пребывания на большой высоте за пределами башни, а на высоте более 130 метров для посетителей будет сооружена открытая смотровая площадка. Для любителей острых ощущений будут предлагаться "прогулки в облаках" - возможность со специальной страховкой выйти на открытую платформу на высоте 220 метров.

В башне также будут рабочие места для сотрудников ЛГЦРТ, технические помещения и технологическое оборудование, необходимое для обеспечения работы здания. Территорию башни планируется озеленить, оборудовать места для отдыха и пикников, построить автостоянку для посетителей.

×
#туризм #Латвия #строительство #развлечения #реконструкция
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: новый дом
Изображение к статье: табличка туалета
Изображение к статье: Продукты питания
Изображение к статье: Шины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Письмо
В мире
Изображение к статье: Заседание правительства
Политика
Изображение к статье: Сентябрь в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Куда добавлять порошок: в барабан или лоток стиральной машины?
Дом и сад
Изображение к статье: Что можно посадить на огороде и в саду под зиму: лучшие варианты
Дом и сад
Изображение к статье: Горшок с монетами
Lifenews
Изображение к статье: Письмо
В мире
Изображение к статье: Заседание правительства
Политика
Изображение к статье: Сентябрь в Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео