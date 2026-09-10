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Как будет в пятницу? Латвийские синоптики уточнили прогноз погоды 0 66

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сентябрь в Латвии
ФОТО: LETA

В пятницу в Латвии ожидается более сухая и солнечная погода, будет дуть порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Ночью еще во многих местах пройдут кратковременные дожди. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах местами достигнет 15 метров в секунду, на побережье - 20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +8..+12 градусов, на побережье - до +16 градусов.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, в восточной части страны местами пройдут кратковременные дожди. Западный, северо-западный ветер в порывах будет дуть со скоростью до 9-14 метров в секунду, вечером ветер стихнет. Температура воздуха повысится до +16..+20 градусов.

В Риге ночью и утром временами будет идти дождь, позже осадки не ожидаются. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +12 градусов ночью и до +19 градусов во второй половине дня.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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