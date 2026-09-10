Латвийские школьники стали менее любознательными, реже готовы преодолевать трудности в учебе и чаще считают, что время в школе проходит впустую. К таким выводам пришли авторы нового исследования PISA, которое также подтвердило связь между отношением к учебе и успеваемостью.

Отношение латвийских подростков к учебе за последние годы заметно изменилось. Новые результаты международного исследования PISA показывают, что школьники стали реже проявлять интерес к новым знаниям и менее охотно прикладывают усилия, когда сталкиваются со сложными заданиями.

Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), 71% латвийских школьников заявили, что интересуются многими разными вещами. Это немного ниже среднего показателя по странам OECD, где так ответили 73% учащихся.

Еще заметнее разница проявляется в настойчивости. Лишь 55% школьников в Латвии сообщили, что продолжают прилагать дополнительные усилия, если задание оказывается сложным. В странах OECD этот показатель достигает 60%.

Одновременно выросла доля подростков, которые относятся к школе негативно. 31% участников исследования считают, что учеба была пустой тратой времени. В среднем по странам OECD такого мнения придерживаются 24% школьников.

Особенно заметны изменения по сравнению с предыдущим исследованием PISA, проведенным в 2022 году. За это время доля любознательных школьников сократилась на 7,2 процентного пункта, число готовых преодолевать трудности — на 6,3 пункта, а количество тех, кто считает школу бесполезной, выросло на 4,3 пункта.

Исследование показывает, что отношение к учебе напрямую связано с результатами. Школьники, которые проявляют больше любознательности, настойчивости и в целом позитивнее воспринимают школу, демонстрируют более высокие знания по естественным наукам.

Впервые в исследовании PISA отдельно оценивалось так называемое «мышление роста» — убеждение, что способности можно развивать благодаря труду и практике. В Латвии такого мнения придерживаются 76% школьников, тогда как в среднем по OECD — 69%.

Для самих учеников это имеет вполне практическое значение: подростки, уверенные, что интеллект можно развивать, в среднем набирают на 47 баллов больше по естественным наукам, чем их сверстники с противоположными взглядами.

Авторы исследования также обращают внимание на навыки самостоятельной организации учебы. Лишь 46% школьников регулярно планируют, как будут выполнять задания, а 48% проверяют себя, задавая вопросы, чтобы убедиться, что действительно поняли материал.

При этом обращение за помощью также связано с более высокими результатами. Ученики, которые чаще спрашивают совета у учителей или одноклассников, в среднем набирают на пять баллов больше, чем те, кто предпочитает справляться самостоятельно.

Новые данные дополняют опубликованные ранее результаты PISA, согласно которым знания латвийских школьников за последнее десятилетие заметно снизились. Особенно сильное падение зафиксировано в читательской грамотности: по сравнению с 2015 годом средний результат уменьшился на 51 балл, а 41% подростков не достигли даже минимального уровня чтения.

По естественным наукам средний результат составил 468 баллов, по математике — 460 баллов. В то же время в области решения задач в цифровой среде латвийские школьники выступили выше среднего по OECD, набрав 507 баллов против 500.

Исследователи отмечают, что различия между школами остаются значительными. При этом решающее значение имеет не столько регион, где находится школа, сколько состав учащихся и условия обучения.