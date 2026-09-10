За четыре недели жители и предприятия Латвии сдали на переработку более 25 500 старых автомобильных шин. Акция «Дай шинам вторую жизнь» продолжится и в сентябре — причем бесплатно избавиться от ненужных покрышек смогут как предприятия, так и частные лица.

В рамках акции предприятия по обращению с отходами AS AJ Power Recycling «Дай шинам вторую жизнь» (Dod riepām otru dzīvi) за четыре недели более 210 предприятий передали на переработку 255,3 тонны, или более 25 500 изношенных шин, сообщили в компании.

Организаторы акции продолжат принимать старые шины и в сентябре.

С 14 по 25 сентября юридические лица смогут бесплатно сдавать изношенные шины от легковых автомобилей в комплексе по обращению с отходами SIA 3R на улице Атласа в Риге. Для этого необходимо предварительно заполнить электронную заявку и забронировать время сдачи на сайте 3R.

До 500 шин от одного предприятия

В рамках акции принимаются только шины от легковых транспортных средств. Одно юридическое лицо может бесплатно сдать до 500 шин.

Шины от грузовых автомобилей, тракторов и промышленной техники бесплатно не принимаются.

Покрышки должны быть чистыми и без дисков. В них не должно быть листьев, грязи, земли или пластиковых отходов.

Частные лица могут бесплатно сдать четыре шины

Бесплатно сдать старые шины от легковых автомобилей могут и частные лица.

Во время акции с одного автомобиля принимают до четырех шин без дисков. Шины от грузовых автомобилей, тракторов и промышленной техники не принимаются.

Частные лица могут привезти шины без предварительной записи, в порядке живой очереди, в любой рабочий день с 9:00 до 16:00 в комплекс по обращению с отходами 3R на улице Атласа в Риге.

Вне периода проведения акции шины от легковых автомобилей можно сдавать на площадках приема сортированных отходов и в других пунктах приема шин за плату.

О компании

По данным Firmas.lv, в 2025 году оборот AJ Power Recycling составил 8,154 миллиона евро, что на 58,5% больше, чем в 2024 году. При этом прибыль компании сократилась на 39,5% — до 252 856 евро.

Компания зарегистрирована в 2018 году, ее основной капитал составляет 280 000 евро.

Крупнейшим владельцем AJ Power Recycling является SIA AJ Power Holding, которому принадлежит 70% капитала компании. В капитале AJ Power Holding 34% принадлежит SIA Lādētājs, единственным владельцем которой является Янис Лиелцепуре; 26% — SIA AHF, единственным владельцем которой является Анете Фрейберга-Самтиня; еще 25% долей напрямую принадлежат Фрейберге-Самтине, а 15% — SIA Elemento Apex, владельцами которой являются Лиелцепуре и Роберт Самтиньш.

Еще по 15% капитала AJ Power Recycling принадлежат SIA Dynamic, владельцами которой являются Солвейга Грисле (51%) и Мартиньш Тивчс (49%), и SIA K.I., единственным владельцем которой является Иво Салминьш.