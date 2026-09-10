Лето 2026 года стало самым дождливым в Латвии с 2016 года. За три месяца в стране выпало почти на треть больше осадков, чем обычно, а в нескольких населенных пунктах были побиты исторические рекорды.

Латвия завершила одно из самых влажных лет за всю историю метеонаблюдений. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, с июня по август в среднем по стране выпало 288 миллиметров осадков — это 129% климатической нормы.

Такой показатель стал самым высоким с 2016 года, когда за лето зарегистрировали 312 миллиметров осадков. В целом лето 2026 года заняло 13-е место среди самых дождливых за всю историю наблюдений.

Осадки распределились по стране очень неравномерно. Самым сухим городом оказалась Резекне, где выпало 198,5 миллиметра дождя. В то же время в Бауске, Кулдиге и ряде районов севера Курземе количество осадков превысило 350 миллиметров, а в Вичаках Вентспилсского края достигло 395 миллиметров.

Для Бауски, Вентспилса и Вичаков это лето стало самым дождливым за весь период наблюдений.

После продолжительной засухи, завершившейся с приходом июня, осадки быстро компенсировали дефицит влаги. Наиболее дождливым оказался июль, который вошел в пятерку самых влажных июлей за всю историю метеонаблюдений в Латвии.

Особенно запомнился 22 августа, когда страну накрыл сильнейший летний шторм с начала наблюдений. Только за одни сутки в Колке выпало 103 миллиметра осадков, а средний показатель по стране достиг 35,2 миллиметра, что стало новым рекордом.

Именно этот шторм принес не только проливные дожди, но и очень сильный ветер. В Даугавгриве порывы достигали 31 метра в секунду, немного превысив обычные для лета значения.

Несмотря на дождливую погоду, лето оказалось теплее климатической нормы. Средняя температура воздуха составила +17,1 градуса, что на 0,4 градуса выше среднего многолетнего показателя.

Самым холодным днем стало 1 июня, когда в Даугавпилсе температура опустилась до +2,8 градуса. Самая высокая температура была зарегистрирована 28 июня в Мерсрагсе — +33,2 градуса.

При этом лето оказалось сравнительно спокойным с точки зрения температурных рекордов. За три месяца было обновлено всего 12 рекордов тепла — это самый низкий показатель за последние годы. Новых рекордов холода синоптики не зафиксировали.

Таким образом, лето 2026 года запомнится прежде всего не экстремальной жарой, а обильными дождями и мощным августовским штормом, который вошел в историю латвийской метеорологии.