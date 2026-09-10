Прокуратура заявила, что расследование уголовного дела о нападении собак на воспитанников детского сада в Царникаве находится под постоянным контролем. Следствие продолжается, однако подробности пока не разглашаются, чтобы не навредить расследованию и не травмировать пострадавших детей.

Прокуратура продолжает контролировать расследование уголовного дела, возбужденного после нападения двух собак на группу воспитанников детского сада во время прогулки в Царникаве.

Как сообщили в ведомстве, следствие ведется по статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за преступления против общественной безопасности и общественного порядка. В расследовании участвуют Государственная полиция, муниципальная полиция и Продовольственно-ветеринарная служба.

Прокурор Пририжской прокуратуры Даqнис Крастс подчеркнул, что сейчас главная задача — установить все обстоятельства произошедшего, одновременно максимально защищая интересы пострадавших детей. По его словам, именно поэтому общественности сообщают лишь ту информацию, которая не может повлиять на ход расследования.

Особое внимание уделяется тому, чтобы дети не получили повторную психологическую травму. Поэтому судебно-медицинская экспертиза определяет степень тяжести их травм по медицинским документам, без необходимости повторного участия детей в следственных действиях.

В прокуратуре подчеркивают, что такой подход не означает затягивания расследования, а, наоборот, позволяет одновременно соблюдать права несовершеннолетних и собирать необходимые доказательства.

Следствие также продолжает работу с владельцем собак, который, по данным прокуратуры, сотрудничает с правоохранительными органами.

В настоящее время обе собаки изолированы и больше не представляют угрозы для окружающих. Их дальнейшая судьба будет определена после завершения расследования и получения результатов всех назначенных экспертиз.

В ведомстве отдельно отметили, что отсутствие подробной информации в публичном пространстве не свидетельствует о бездействии следствия. На досудебной стадии важно не только провести необходимые процессуальные действия, но и тщательно проверить все собранные доказательства.

Прокуратура также призвала уважать право пострадавших детей и их семей на неприкосновенность частной жизни и не допускать их повторной психологической травматизации.

Напомним, трагический инцидент произошел 4 сентября. Во время согласованной прогулки за пределами детского сада к группе из 19 детей, воспитателя и помощника воспитателя подбежали две собаки без хозяина и напали на детей.

В результате происшествия пострадали шесть детей, двое из них были госпитализированы. Травмы получил и педагог, который пытался защитить воспитанников.

Владелец животных, предприниматель Иво Василевскис, ранее рассказал телеканалу TV3, что собаки выбежали со двора после того, как рабочие, ремонтировавшие канализацию, случайно открыли калитку. По его словам, сейчас животные находятся в гостинице для собак в Балтэзерсе, им ищут новых владельцев, причем собак планируется разлучить по рекомендации заводчицы.

О результатах расследования прокуратура и Государственная полиция обещают сообщить после того, как публикация этой информации перестанет создавать риск для следствия и нарушать права пострадавших.