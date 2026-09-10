У каждого взрослого в Латвии в среднем три фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), на которые указывает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

Как сообщили агентству ЛЕТА в НСЗ, наиболее распространенными факторами риска являются курение, артериальная гипертензия или повышенное кровяное давление и повышенный уровень холестерина в крови. НСЗ напоминает, что взрослым в определенных возрастах бесплатно доступен профилактический осмотр у семейного врача, проверки здоровья сердца и на сахарный диабет, а также скрининг на четыре вида рака. Эти оплачиваемые государством проверки проводятся вне общей очереди.

Если человек в течение года не обращался к своему семейному врачу в связи с каким-либо заболеванием, он может в это время пройти оплачиваемый государством профилактический осмотр. Для этого пациенту необходимо связаться с практикой семейного врача и договориться о времени визита. За осмотр не взимается пациентский взнос. Во время профилактического осмотра семейный врач выслушивает жалобы пациента, оценивает состояние его здоровья и при необходимости измеряет кровяное давление и пульс, проверяет вес, рост, состояние кожи и слизистых оболочек, прослушивает сердце и легкие, а также осматривает и пальпирует шейные, подмышечные и паховые лимфоузлы.

Врач также может оценить зрение, слух, психические, сенсорные, двигательные и неврологические функции пациента, оценить состояние щитовидной железы и пропальпировать живот. После осмотра семейный врач может порекомендовать дополнительные обследования или консультации врачей-специалистов, а также дать рекомендации, на что в дальнейшем обратить внимание в связи с состоянием здоровья.

Пациентам в возрасте 40, 45, 50, 55, 60 и 65 лет во время профилактического осмотра у семейного врача также оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE. При необходимости оценивается анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и курения, измеряется кровяное давление, индекс массы тела, уровень общего холестерина, холестерина низкой и высокой плотности и триглицеридов, прослушиваются сердце и сонные артерии, а также оценивается электрокардиограмма.

Во время ежегодного профилактического осмотра у семейного врача определенным пациентам без факторов риска сахарного диабета государство также оплачивает определение уровня сахара в плазме венозной крови натощак. Его проводят пациентам в возрасте 40 лет и раз в три года людям в возрасте от 45 до 72 лет.

В свою очередь, если семейный врач констатирует, что у пациента повышенная масса тела, то есть индекс массы тела составляет не менее 25 килограммов на квадратный метр, и еще как минимум один фактор риска, или ранее была констатирована пограничная гипергликемия, уровень сахара в плазме венозной крови натощак необходимо определять каждый год.

Организованная НСЗ программа профилактических проверок на рак включает скрининг рака шейки матки, молочной железы, простаты и кишечника. В службе подчеркивают, что предраковые изменения часто не вызывают жалоб и не имеют симптомов, поэтому человек может даже не подозревать о заболевании. Регулярный скрининг позволяет выявить заболевание и своевременно начать лечение.

Для скрининга рака шейки матки и молочной железы женщинам в определенных возрастах высылаются письма-приглашения, которые одновременно служат направлением для получения услуги. Посещение врача и профилактическая проверка полностью оплачиваются государством.

На проверку на рак шейки матки женщины в возрасте от 25 до 29 лет получают приглашение раз в три года, а женщины в возрасте от 30 до 70 лет - раз в пять лет. НСЗ поясняет, что в 2025 году будет введен новый и более эффективный метод проверки - тест на вирус папилломы человека, или ВПЧ-тест. Если его результат отрицательный, следующий скрининг предусмотрен через пять лет, так как риск развития рака в этот период ничтожен.

Письмо-приглашение на скрининг рака молочной железы высылается раз в два года женщинам в возрасте от 50 до 68 лет. Письма-приглашения высылаются примерно через три месяца после дня рождения по почте на адрес задекларированного места жительства или на э-адрес на портале "Latvija.gov.lv", если таковой создан.

В практиках семейных врачей организуется скрининг рака кишечника для женщин и мужчин, а также скрининг рака простаты для мужчин.

Оплачиваемую государством профилактическую проверку на рак кишечника рекомендуется проходить раз в два года женщинам и мужчинам в возрасте от 50 до 74 лет.

Профилактическая проверка на рак простаты, или предстательной железы, предусмотрена раз в два года для всех мужчин в возрасте от 50 до 75 лет. Она также рекомендуется раз в два года мужчинам в возрасте от 45 до 50 лет, если рак простаты был констатирован у кого-либо из кровных родственников.

Чтобы пройти проверку, нужно связаться с практикой семейного врача. Во время визита врач выдает направление на сдачу образца крови, чтобы в лаборатории определить уровень простатспецифического антигена, или ПСА.

Рак простаты - это наиболее часто встречающаяся опухоль мочевыделительной и половой системы у мужчин, а также вторая по распространенности злокачественная опухоль у мужчин после 40 лет. Риск заболеть этой болезнью возрастает в два раза, если рак простаты был у кого-то из родственников, но если им болели двое близких родственников, риск заболевания возрастает в девять раз.