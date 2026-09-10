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Случаев сальмонеллеза в Европе становится больше. Насколько защищена Латвия? 0 145

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: пробирка с сальмонеллой

В Европе уже несколько лет растет заболеваемость сальмонеллезом, а в отдельных странах фиксируются рекордные вспышки инфекции. Хотя Латвия остается одной из стран с самым низким уровнем заболеваемости, специалисты призывают не терять бдительность.

С 2020 года в Европе устойчиво растет число случаев сальмонеллеза — одного из самых распространенных заболеваний пищевого происхождения. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), инфекция уже наносит экономике Европы ущерб почти 3 млрд евро в год, пишет nra.lv.

Источником заражения могут стать привычные продукты — мясо птицы, яйца, молочные продукты, макаронные изделия и даже тыквенные семечки. Рост числа вспышек заставляет европейские службы здравоохранения усиливать контроль за безопасностью продуктов питания.

Больше всего случаев заболевания в 2024 году зарегистрировано в Германии (12 316), Франции (12 308) и Испании (11 248).

При этом Латвия остается одной из самых благополучных стран Европы. По данным за 2023 год, республика заняла второе место с конца по уровню заболеваемости среди 30 стран ЕС и Европейской экономической зоны.

Однако специалисты предупреждают, что это не повод терять осторожность. Международная торговля продуктами и активные поездки между странами позволяют инфекции быстро распространяться через государственные границы.

Об этом свидетельствуют и недавние вспышки заболевания. В августе в Бельгии более 300 человек заболели после употребления яиц — это крупнейшая вспышка сальмонеллеза в истории страны.

По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), ежегодно в странах ЕС регистрируется более 91 тысячи случаев сальмонеллеза.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты рекомендуют соблюдать простые правила: тщательно мыть руки, хорошо прожаривать мясо и яйца, правильно хранить продукты и не оставлять скоропортящуюся пищу надолго при комнатной температуре.

Хотя Латвия пока остается среди стран с самым низким уровнем заболеваемости, соблюдение элементарных правил пищевой гигиены по-прежнему остается лучшей защитой от сальмонеллеза.

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#Латвия #Европа #заболеваемость #гигиена
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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