С конца сентября при создании аккаунта Smart-ID можно будет использовать функцию NFC, сканируя карту eID с помощью смартфона. Об этом в четверг на мероприятии сообщила руководитель по работе с клиентами разработчика Smart-ID — компании SK ID Solutions — Яна Арсеньева.

Комментируя инвестиции во внедрение функции NFC, руководитель латвийского филиала SK ID Solutions Людмила Берица отметила, что такой информацией она не располагает.

Арсеньева сообщила, что в дальнейшем для создания аккаунта Smart-ID потребуется смартфон с поддержкой NFC, а подтверждение личности будет происходить путем бесконтактного считывания данных с карты eID через NFC. Весь процесс регистрации и подписания документов также будет происходить непосредственно в приложении Smart-ID.

Она отметила, что ранее для создания аккаунта Smart-ID требовались компьютер и устройство для считывания карт, а сама регистрация проходила одновременно на смартфоне и компьютере. Личность подтверждалась с помощью карты eID через браузер на компьютере. Затем необходимо было ввести регистрационный код на компьютере, отдельно войти на портал и подтвердить операцию на компьютере.

При новом процессе регистрации клиентам больше не придется переключаться между телефоном и компьютером. Кроме того, таким образом будет усилена защита от мошенничества, поскольку все действия будут выполняться на одном устройстве, пояснила Арсеньева.

Люди, в телефонах которых отсутствует функция NFC, смогут создать аккаунт Smart-ID в банке.

Как сообщалось ранее, филиал эстонской компании SK ID Solutions в Латвии был зарегистрирован в 2019 году. Акционерами SK ID Solutions являются SEB banka, Swedbank и Telia Eesti.