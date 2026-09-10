В повестку дня осенней сессии Сейма будет включен совершенно новый законодательный акт – Закон о клинических университетских больницах. В республике их три: Рижская им. Паула Страдиня, Рижская Восточная и Детская.

Медицинские комбинаты

В стационаре Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня за год проходят лечение около 48,6 тысячи пациентов, проводится почти 335 тысяч амбулаторных посещений в год.

В стационаре «Гайльэзерс» (крупнейшем подразделении Рижской Восточной клинической университетской больницы) экстренную и плановую медицинскую помощь в течение года получают более 70 тысяч пациентов.

Детская клиническая университетская больница (BKUS) – единственная специализированная детская больница такого уровня, где только в отделении неотложной помощи помощь получают более 70 тысяч детей в год, а число амбулаторных визитов превышает 250 тысяч.

Разумеется, практически каждому из нас приходилось бывать в этих уважаемых лечебных заведениях. Но не всякий пациент задумывается о своем месте в этой иерархии…

Клинический случай

«Клиническая университетская больница по своей сути отличается от других медицинских учреждений тем, что ее основная функция заключается не только в оказании медицинской помощи, но и в комплексной реализации образовательной и научно-исследовательской деятельности, а также в выполнении функций национального методического центра», – поясняет аннотация к законопроекту. Довольно короткому по латвийским меркам, всего 23 страницы.

Теперь в больницах будут обеспечивать «международно признанные управленческие решения». А раньше как работали?

По новому закону, в каждой университетской клинической больнице будет свой Совет, состоящий из 10 членов, назначаемых Министерством здоровья. В него войдут в обязательном порядке представители Латвийского университета и Университета Страдиня.

Как стать членом совета? Пункт 6 статьи 12: «Должность члена совета может занимать персона, которая:

с безупречной репутацией;

с профессиональной компетенцией в одной из существенных для деятельности больницы областей».



Коллегиальность принятия решений должна подтверждаться общим собранием больницы. Разумеется, не в прямом смысле всех сотрудников – но от 40 до 60 человек, среди коих должно быть не менее 40% врачей, 20% прочих медицинских работников и 20% иного персонала, причем должна соблюдаться доля в 20% лиц с ученой степенью.

Но выше всех будет стоять генеральный директор – «высшее должностное лицо больницы, осуществляющее административное руководство и представляющее больницу, распоряжаясь финансовыми средствами, а также обеспечивая достижение определенных стратегией развития больницы целей, полезное и законное использование финансовых средств больницы».

Назначат его на 5 лет, с правом продления полномочий. Помимо всего прочего гендиректор больницы должен получать допуск к государственной тайне – ведь университетские клинические больницы обязаны функционировать и в войну, и в кризис.

Сколько за это платят

Но вернемся к финансовой стороне: в сегодняшней больничной иерархии труд высшего руководства оплачивается не хорошо, а очень хорошо.

Например, Вадим Белюн, назначенный в январе сего года председателем правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (Гайльэзерс), по декларации 2025 г., когда он являлся еще лишь членом правления, заработал 95 166,21 евро. Правда, у должностного лица, обязанного обеспечивать финансовую долгосрочность больницы, имелись долги на 172 748 евро…

До своего назначения он возглавлял лабораторную службу при больнице, а также имел 20-летний опыт работы в частных фармацевтических предприятиях Латвии и Литвы.

Его предшественник на посту руководителя больницы Харалдс Плаудис в 2025 году получил 123 697,37 евро в качестве председателя правления, а также 27 245,61 евро в Университете Страдиня, куда он теперь перешел трудиться в качестве проректора.

То есть руководство крупнейшими клиниками страны не забирает всего человека целиком – остается время подработать на стороне.

«Финансирование готовности»

В стране необходимо иметь «поддержание критических возможностей», и потому в бюджет каждой больницы будут перечисляться 15% на «делегированные задачи».

Все прочие лечебные учреждения должны будут зарабатывать сами. «Двойное финансирование будет исключено», обещает аннотация к закону. Рамочные бюджеты будут строиться по «ясным принципам и механизмам». Тем не менее для трех больниц нужно будет дополнительное финансирование:

в 2026 году – 102 824 728 евро,

в 2027 году – 106 662 521 евро,

в 2028 году – 110 660 921 евро.

Итого – около 320 млн евро. В текущем году 75% этих средств пойдет на обеспечение непрерывного функционирования и поддержания инфраструктуры. Еще 23% – на вознаграждение для уникальных специалистов. С будущего года добавится около 5% – на инновации.

Ну а пока что принимаемый парламентом закон выполняет и важную политическую функцию для двух ныне отстающих от лидера предвыборной гонки партий правящей коалиции. Ведь ключевой фигурой отрасли продолжает оставаться министр здоровья Хосам Абу Мери («Новое Единство»), а на уровне Сейма куратор – Андрис Берзиньш, председатель Комиссии по социальным и трудовым вопросам от Союза «зеленых» и крестьян.

Правда, сам глава Минздрава, хотя и внес поправки в законопроект, но защищать их послал свою подчиненную. Не царское это дело!