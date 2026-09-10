11 сентября 2026 года вспоминают важную дату, связанную с Иоанном Предтечей — день усекновения его главы. Этот святой — самый почитаемый среди христиан, если не считать Богородицу. В этот день запрещено бурное веселье и обязательно соблюдение поста.
Иоанн был последним перед рождением Иисуса пророком. Он сыграл важную роль в развитии и становлении христианства: провозгласил его пришествие на землю, лично крестил Иисуса в водах Иордана, был первым свидетелем явления в этот момент Пресвятой Троицы. Иоанн родился за полгода до появления на свет самого Христа у святой Елисаветы, родственницы Богоматери.
Благодаря помощи свыше он смог выжить во время избиения младенцев Иродом. Мать унесла его в пустыню, где он прожил среди природы до 30 лет. И только затем вышел к людям, став рупором веры, занявшись массовым крещением народа. Он вызвал гнев правителя Ирода Антипа, когда упрекнул его в преступной связи с женой родного сына. Тогда его заключили в тюрьму, но убить его Ирод боялся, понимая, насколько он популярен среди народа. Жена правителя Иродиана не могла смириться с правдивыми словами Иоанна.
Тогда она придумала хитрый план как его погубить. Она подговорила свою дочь Саломею в день рождения Ирода станцевать ему, это был такой потрясающий танец, что правитель неосмотрительно пообещал девушке любую плату за него. Тогда Саломея потребовала в качестве платы голову Иоанна Крестителя. Ирод конечно боялся казнить его, но и не выполнить свое обещание уже не мог. Голову поднесли девушке на драгоценном блюде. Тело его погребли ученики, о смерти сообщили Иисусу, что его невероятно опечалило.
О чем молятся Иоанну Предтече?
Его просят о защите путешественники, просят в помощи выбора решения в сложной ситуации, победы над вредными привычками, защите от врагов и обретении душевного покоя. Еще молятся о здоровье детей, особенно маленьких.
Смысл праздника
Вспоминается трагическая смерть одного из самых почитаемых христианских святых.
Народные приметы погоды
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Эхо на закате — к теплым дням.
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Тепло также обещает кваканье лягушек.
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Хорошая погода днем — к дождю вечером.
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Если скворцы до сих пор не улетели на юг, то осень будет теплой и сухой.
Что можно делать 11 сентября 2026 года
- Принято заниматься благотворительностью и делать побольше добрых дел.
– Прекрасный день для образования и самообразования.
- Отличный день, чтобы взять домашнее животное.
Что нельзя делать 11 сентября 2026 года
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Нельзя шумно праздновать в этот день.
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Очень плохо использовать в этот день острые предметы.
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Нужно избегать продуктов красного цвета.
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Нельзя употреблять продукты животного происхождения.
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Не стоит проводить время у воды.
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Нельзя отказывать в помощи никому.
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