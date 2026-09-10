Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Усекновение главы Иоанна Предтечи. Что можно и нельзя делать православным Латвии 11 сентября? 0 186

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иоанн Предтеча

11 сентября 2026 года вспоминают важную дату, связанную с Иоанном Предтечей — день усекновения его главы. Этот святой — самый почитаемый среди христиан, если не считать Богородицу. В этот день запрещено бурное веселье и обязательно соблюдение поста.

Иоанн был последним перед рождением Иисуса пророком. Он сыграл важную роль в развитии и становлении христианства: провозгласил его пришествие на землю, лично крестил Иисуса в водах Иордана, был первым свидетелем явления в этот момент Пресвятой Троицы. Иоанн родился за полгода до появления на свет самого Христа у святой Елисаветы, родственницы Богоматери.

Благодаря помощи свыше он смог выжить во время избиения младенцев Иродом. Мать унесла его в пустыню, где он прожил среди природы до 30 лет. И только затем вышел к людям, став рупором веры, занявшись массовым крещением народа. Он вызвал гнев правителя Ирода Антипа, когда упрекнул его в преступной связи с женой родного сына. Тогда его заключили в тюрьму, но убить его Ирод боялся, понимая, насколько он популярен среди народа. Жена правителя Иродиана не могла смириться с правдивыми словами Иоанна.

Тогда она придумала хитрый план как его погубить. Она подговорила свою дочь Саломею в день рождения Ирода станцевать ему, это был такой потрясающий танец, что правитель неосмотрительно пообещал девушке любую плату за него. Тогда Саломея потребовала в качестве платы голову Иоанна Крестителя. Ирод конечно боялся казнить его, но и не выполнить свое обещание уже не мог. Голову поднесли девушке на драгоценном блюде. Тело его погребли ученики, о смерти сообщили Иисусу, что его невероятно опечалило.

О чем молятся Иоанну Предтече?

Его просят о защите путешественники, просят в помощи выбора решения в сложной ситуации, победы над вредными привычками, защите от врагов и обретении душевного покоя. Еще молятся о здоровье детей, особенно маленьких.

Смысл праздника

Вспоминается трагическая смерть одного из самых почитаемых христианских святых.

Народные приметы погоды

  • Эхо на закате — к теплым дням.

  • Тепло также обещает кваканье лягушек.

  • Хорошая погода днем — к дождю вечером.

  • Если скворцы до сих пор не улетели на юг, то осень будет теплой и сухой.

Что можно делать 11 сентября 2026 года

  • Принято заниматься благотворительностью и делать побольше добрых дел.

– Прекрасный день для образования и самообразования.

  • Отличный день, чтобы взять домашнее животное.

Что нельзя делать 11 сентября 2026 года

  • Нельзя шумно праздновать в этот день.

  • Очень плохо использовать в этот день острые предметы.

  • Нужно избегать продуктов красного цвета.

  • Нельзя употреблять продукты животного происхождения.

  • Не стоит проводить время у воды.

  • Нельзя отказывать в помощи никому.

×
#благотворительность #религия #традиции #христианство
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Внутри телебашни
Изображение к статье: Акция протеста пассажирских перевозчиков
Изображение к статье: Туристы в Непале
Изображение к статье: Солнце на пляже

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Письмо
В мире
1
Изображение к статье: Змея
Lifenews
Изображение к статье: Чиновник с папкой
Политика
1
Изображение к статье: бенизин подорожал
Бизнес
1
Изображение к статье: пациент у доктора
Наша Латвия
Изображение к статье: Arena Riga
Наша Латвия
Изображение к статье: Письмо
В мире
1
Изображение к статье: Змея
Lifenews
Изображение к статье: Чиновник с папкой
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео