В Елгаве зафиксировано распространение рейнутрии японской — одного из самых агрессивных инвазивных растений Европы. Самоуправление просит жителей сообщать о новых очагах, поскольку растение способно быстро захватывать территории и повреждать инфраструктуру.

Елгавское самоуправление предупреждает о распространении рейнутрии японской — инвазивного растения, которое в Европе считается одним из наиболее опасных для природы и городской инфраструктуры.

По данным муниципалитета, растение уже обнаружено в нескольких районах города. Самые крупные очаги находятся в районе улицы Слокас и дороги Мейю, а также возле перекрестка улиц Мейю и Атмодас.

Власти призывают жителей и владельцев земельных участков сообщать о местах произрастания рейнутрии по телефону 8787. Полученная информация поможет составить карту распространения растения и передать данные Государственной службе защиты растений.

Рейнутрия опасна тем, что очень быстро распространяется и вытесняет местные виды растений. Она легко захватывает как заброшенные, так и ухоженные территории, а бороться с ней значительно сложнее, чем с обычными сорняками.

Особую проблему представляет мощная корневая система. Специалисты отмечают, что корни рейнутрии способны поднимать брусчатку, повреждать дорожное покрытие и деформировать асфальт, из-за чего растение может наносить серьезный экономический ущерб.

С 17 июня 2025 года рейнутрия японская официально включена в список инвазивных видов Европейского союза. Это означает, что самоуправления обязаны контролировать ее распространение, а владельцам земель рекомендуется принимать меры по ее уничтожению.

Полностью избавиться от растения непросто. Оно размножается не только корневищами, но и небольшими фрагментами корней и стеблей. Даже маленький оставшийся кусочек способен дать новые побеги.

Поэтому специалисты советуют не выбрасывать выкопанные растения в компост. Их необходимо хранить в герметично закрытых мешках или контейнерах до полной утраты жизнеспособности. После работ важно тщательно очищать одежду, обувь и инструменты, чтобы случайно не перенести части растения на другие участки.

Кроме того, не рекомендуется перемещать грунт с зараженных территорий, поскольку в нем могут находиться жизнеспособные корневища. Даже после удаления растения участок придется контролировать еще несколько лет — новые побеги могут появляться повторно.

Помимо рейнутрии японской, в Латвии встречаются также рейнутрия сахалинская и рейнутрия богемская. Оба вида также признаны инвазивными на уровне Европейского союза. Их выращивание запрещено, а распространение подлежит обязательному ограничению.