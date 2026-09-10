Несмотря на недавнюю трагедию и действующие предупреждения, в Непал прибыла еще одна группа путешественников из Латвии, которая планирует затем отправиться в Тибет, сообщает программа LTV «Rīta panorāma».

Министр иностранных дел Байба Браже отметила, что мысли властей сейчас прежде всего с родственниками пропавших в Непале жителей Латвии. По ее словам, тяжелее всего близким приходится из-за отсутствия информации о судьбе родных, к чему добавляется необходимость решать различные практические вопросы.

Полиция объявила пропавших латвийских путешественников без вести пропавшими. Признать их погибшими пока нельзя, поскольку поисково-спасательная операция в Непале продолжается.

Комментируя прибытие новой группы туристов из Латвии, которая собирается продолжить путешествие в Тибет, Браже подчеркнула, что Конституция гарантирует гражданам Латвии право покидать страну и запретить им поездку власти не могут.

При этом министр призвала отправившихся в Непал путешественников как минимум зарегистрироваться в консульском регистре.