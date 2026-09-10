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В Непал отправилась новая группа туристов из Латвии - комментарий главы МИД 1 232

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2026
LSM.LV
Изображение к статье: Туристы в Непале

Несмотря на недавнюю трагедию и действующие предупреждения, в Непал прибыла еще одна группа путешественников из Латвии, которая планирует затем отправиться в Тибет, сообщает программа LTV «Rīta panorāma».

Министр иностранных дел Байба Браже отметила, что мысли властей сейчас прежде всего с родственниками пропавших в Непале жителей Латвии. По ее словам, тяжелее всего близким приходится из-за отсутствия информации о судьбе родных, к чему добавляется необходимость решать различные практические вопросы.

Полиция объявила пропавших латвийских путешественников без вести пропавшими. Признать их погибшими пока нельзя, поскольку поисково-спасательная операция в Непале продолжается.

Комментируя прибытие новой группы туристов из Латвии, которая собирается продолжить путешествие в Тибет, Браже подчеркнула, что Конституция гарантирует гражданам Латвии право покидать страну и запретить им поездку власти не могут.

При этом министр призвала отправившихся в Непал путешественников как минимум зарегистрироваться в консульском регистре.

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#туризм #МИД #Латвия #конституция #Непал #Тибет
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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