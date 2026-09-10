«Хочу узнать о судьбе навеса на остановке «улица Стирну» в Риге. Его снесли в апреле прошлого года. Пошел уже второй год, но новый так и не установили. Между тем это одно из мест, где он просто жизненно необходим.

Дело в том, что остановка находится возле поликлиники «Аура», которую посещают люди в том числе с проблемами передвижения. И вообще это густонаселенный жилой район, и остановка «улица Стирну» – традиционно многолюдное место.

За место на стоящей здесь деревянной скамейке практически всегда ожесточенная конкуренция: помещается на ней в лучшем случае человека три, если очень сильно потесниться, то и четыре. Но людей, которым ожидать транспорт стоя – настоящее мучение, гораздо больше! Помню, у меня была сломана нога, я ходила на массажи, – это был просто кошмар!

Добавьте сюда палящее солнце (как было этим летом — под 30 градусов), или когда зарядят осенние дожди или снег зимой – людям просто негде укрыться! Восстановят ли навес на остановке «Стирну», и если восстановят, то когда? Читательница bb.lv»

Отвечает координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Кристине Криста Витола:

– В прошлом году на этом месте были проведены работы по реконструкции теплотрассы, в рамках которых был демонтирован навес на остановке общественного транспорта, упомянутый читательницей. Поскольку у самоуправления истек срок аренды с частной компанией на это конкретное место, после завершения строительных работ навес повторно установлен не был.

Установка нового навеса на этом месте в этом году не планируется, однако Департамент общественного пространства и мобильности рассмотрит возможность включения этого навеса в план на следующий год.