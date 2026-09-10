На рынке новостроек Латвии сформировался существенный разрыв между ценами, которые застройщики указывают в объявлениях, и суммами реальных сделок.

Во втором квартале средняя заявленная цена нового жилья достигла 3220 евро за квадратный метр, тогда как фактическая цена сделок была на 16% ниже. За год цены в объявлениях выросли на 5%, а в сделках даже немного снизились.

Застройщики объясняют высокую стоимость ростом строительных расходов и бюрократией, однако покупатели все чаще выбирают более доступные варианты — квартиры в относительно новых домах на вторичном рынке, отремонтированные довоенные здания или серийное жилье.

Предложение тем временем растет. В августе в Риге продавалось 3830 квартир, из которых около 2350 — непосредственно от застройщиков. С 2022 года количество доступных квартир в новых проектах увеличилось примерно в полтора раза и достигло максимального за последние годы уровня.

Наиболее активно покупатели выбирают новостройки стоимостью до 2700 евро за квадратный метр.

В большинстве районов Риги рост цен на первичном рынке практически остановился. На левом берегу средняя цена сделки составляет около 2680 евро за квадратный метр, на правом — 2610 евро. Исключением остаются Центр, Скансте, Межапарк и Кипсала, где показатель вырос за год на 7%, до 3670 евро. В премиальном сегменте средняя цена приблизилась к 4000 евро.

При этом 52% сделок в новых и реновированных проектах уже приходится на вторичный рынок и только 48% — на первичный. Квартира в построенном несколько лет назад новом проекте может стоить почти на 20% дешевле аналогичной квартиры от застройщика, а реновированное жилье в центре — на 24% дешевле новой квартиры. Для покупателя разница может составлять десятки тысяч евро.

Особенно заметна разница в активности: непосредственно у застройщиков в среднем совершается около 100 сделок в месяц, тогда как в серийных домах — почти в пять раз больше.

Аналитик Latio Ксения Иевлева отмечает, что новостройки теперь конкурируют не только между собой, но и со вторичным рынком и отремонтированными довоенными домами. Покупатели нередко считают уже проверенное временем жилье более надежным, чем только что построенный дом с неясным качеством и гарантийными условиями.

Несмотря на большое предложение непроданных квартир, многие застройщики пока не спешат снижать цены и предпочитают ждать роста покупательной способности. Ранее они активнее привлекали клиентов скидками, бесплатными парковочными местами, кухнями или кладовыми, однако сейчас подобных предложений стало меньше.

В Latio считают такую стратегию рискованной: на рынок выходят новые очереди крупных жилых проектов с сотнями квартир. Поэтому конкуренция за платежеспособных покупателей будет усиливаться. Чтобы новостройки стали массово доступным жильем, застройщикам придется предлагать не только привлекательное расположение, но и соответствующие качеству цены и хороший сервис после покупки.