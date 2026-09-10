В пятницу в Латвии ожидается более сухая и солнечная погода, однако сохранится порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Ночью во многих районах еще пройдут кратковременные дожди. Западный и северо-западный ветер местами усилится в порывах до 15 метров в секунду, на побережье — до 20 метров в секунду. Минимальная температура составит +8…+12 градусов, на побережье — до +16.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами на востоке страны возможен кратковременный дождь. Порывы западного и северо-западного ветра достигнут 9–14 метров в секунду, к вечеру ветер стихнет. Воздух прогреется до +16…+20 градусов.

В Риге ночью и утром временами ожидается дождь, позднее осадки прекратятся. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Ночью будет около +12 градусов, днем — до +19.