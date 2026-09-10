Жители стран Северной Европы и Балтии по-прежнему недостаточно готовы к кризисным ситуациям. При этом Латвия по нескольким показателям оказалась среди стран с самым низким уровнем практической подготовки, несмотря на высокое ощущение возможных угроз.

Жители стран Северной Европы и Балтии по-прежнему живут с ложным чувством безопасности и недостаточно готовятся к возможным кризисам. К такому выводу пришли авторы международного исследования, результаты которого были представлены на Саммите по устойчивости стран Северной Европы в Риге.

Член правления Североевропейской организации по вопросам устойчивости (CIREN) Янис Ванагс отметил, что люди в регионе по-прежнему редко участвуют в практической подготовке к чрезвычайным ситуациям.

Опрос, проведенный агентством Norstat в странах Балтии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Польше, показал, что большинство жителей почти всех стран никогда не участвовали в учениях по гражданской обороне или действиям в кризисных ситуациях.

Исключением стала Литва, где такой опыт имеют 60% жителей. Для сравнения: в Латвии этот показатель составляет 40%, в Польше — 38%, в Эстонии — 33%, в Швеции — 30%, в Норвегии — 26%, а в Финляндии — 24%.

Еще один показатель касается готовности участвовать в будущих учениях. Если бы рядом с домом проводились бесплатные однодневные тренировки, в Латвии согласились бы принять участие только 44% опрошенных — это самый низкий показатель среди всех стран исследования.

При этом, как отметил Ванагс, опрос проводился до сильного августовского шторма в Латвии. По его словам, подобные события обычно заставляют людей серьезнее относиться к собственной подготовке.

Исследование также выявило еще одну особенность. Именно жители Латвии реже других говорили, что смогут без серьезных проблем прожить три дня без электричества, воды, связи и интернета.

Лишь 14% латвийских респондентов уверены, что справились бы без каких-либо трудностей. Еще 43% считают, что столкнулись бы с определенными проблемами. Для сравнения, в Норвегии полностью уверены в своей готовности 34% жителей.

Не слишком распространена и практика подготовки так называемой «72-часовой сумки» — набора вещей первой необходимости на случай срочной эвакуации.

Полностью собранный комплект есть лишь у 2% жителей Латвии. Более того, 38% респондентов признались, что вообще не собираются готовить такую сумку.

Вместе с тем жители стран Балтии чаще других считают, что вероятность серьезного кризиса в ближайшие два года довольно высока. Так ответили 50% опрошенных в Эстонии, 42% — в Латвии и 35% — в Литве.

Получается парадоксальная ситуация: жители Латвии достаточно высоко оценивают вероятность кризиса, но при этом практическая готовность к нему остается сравнительно низкой.

Еще одна проблема касается рабочих мест. Только 41% жителей Латвии сообщили, что у их работодателя существует план действий на случай чрезвычайной ситуации. Ниже этот показатель оказался только в Польше.

Опрос проводился в августе 2026 года. В каждой из семи стран были опрошены не менее 500 человек в возрасте от 18 до 74 лет.