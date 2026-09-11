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28 латвийцев остаются пропавшими без вести: их вещи начинают возвращать из Непала 1 904

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Без вести пропавшие в Непале

Страховая компания ERGO оплатит доставку личных вещей застрахованных у нее путешественников, пропавших без вести после природной катастрофы в Непале. Речь идет о транспортировке уже обнаруженного и идентифицированного имущества в Латвию или другие страны проживания их близких.

Как сообщили страховщики, компания совместно с Министерством иностранных дел Латвии организует доставку из Непала найденных вещей и багажа застрахованных путешественников.

ERGO возьмет на себя расходы на перевозку имущества, организованную при участии государственных учреждений Латвии.

Компания также компенсирует расходы родственникам, которые решили самостоятельно доставить найденные вещи, в том числе в другие страны.

В страховой компании призвали родственников в таких случаях индивидуально обращаться к страховщику и сохранять счета, чеки и другие документы, подтверждающие расходы на транспортировку.

ERGO застраховала 33 участников поездки

ERGO продолжает следить за развитием ситуации в Непале и поддерживает связь с Министерством иностранных дел. В зависимости от установленных обстоятельств компания готова выполнить обязательства, предусмотренные страховыми полисами.

Групповой полис туристического страхования ERGO был оформлен на 33 участников поездки в Непал, которые в августе могли оказаться в районе природной катастрофы. Среди застрахованных — 28 граждан Латвии и пять граждан других государств.

В зависимости от последствий происшествия страховое покрытие предусматривает оплату медицинской помощи и лечения, расходов на транспортировку и репатриацию. Если будет подтверждена гибель застрахованного, его близким может быть выплачено предусмотренное полисом страховое возмещение.

Латвийская ассоциация страховщиков ранее пояснила, что покрытие последствий этой катастрофы сохраняется и после окончания срока действия полиса. Это связано с тем, что само страховое событие — наводнение в Непале — произошло в период действия страховки.

При этом сама по себе пропажа человека не считается страховым случаем. Поэтому дальнейшие выплаты будут зависеть от установленных обстоятельств и последствий произошедшего.

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#катастрофа #туризм #страхование #Латвия #Непал
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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