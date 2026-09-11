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300 000 евро для LinkedIn: после шума Рижская дума дала задний ход 0 71

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Странная закупка

Рижское агентство инвестиций и туризма (RITA) прекратило закупку услуг по управлению рекламными кампаниями в LinkedIn. Решение принято после широкого общественного резонанса и вопросов о том, насколько оправданно тратить на эти цели 300 000 евро.

Планировавшийся договор был рассчитан на 24 месяца и предусматривал расходы в размере 300 000 евро — в среднем около 12 500 евро в месяц.

История с расходами на LinkedIn ранее привлекла внимание Министерства умного управления и регионального развития (VARAM). Ведомство потребовало от Рижской думы объяснить необходимость закупки стоимостью 300 000 евро.

Теперь первоначальная процедура закупки прекращена. Однако сама идея продвижения Риги через LinkedIn остается: RITA намерено пересмотреть условия и более прозрачно показать, какая часть средств предназначена непосредственно для рекламы, а какая — для создания контента и управления кампаниями.

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#инвестиции #рижская дума #бюджет
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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