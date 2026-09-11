У каждого взрослого жителя Латвии в среднем есть три фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. При этом целый ряд важных обследований можно пройти бесплатно за счет государства: профилактический осмотр у семейного врача, проверку риска болезней сердца и сахарного диабета, а также скрининг четырех видов рака. Эти оплачиваемые государством профилактические обследования проводятся вне общей очереди на запись.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на которые ссылается Национальная служба здравоохранения (NVD), у каждого взрослого жителя Латвии в среднем имеется три фактора риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Наиболее распространенные из них — курение, артериальная гипертензия, то есть повышенное кровяное давление, и повышенный уровень холестерина в крови.

NVD напоминает, что взрослым жителям в определенном возрасте бесплатно доступны профилактический осмотр у семейного врача, проверка здоровья сердца и на сахарный диабет, а также скрининг четырех видов рака. Эти обследования оплачиваются государством и проводятся вне общей очереди на запись.

Бесплатный профилактический осмотр у семейного врача

Если человек в течение года не обращался к своему семейному врачу в связи с каким-либо заболеванием, он может пройти оплачиваемый государством профилактический осмотр.

Для этого необходимо связаться с практикой своего семейного врача и договориться о времени визита. Доплата пациента за профилактический осмотр не требуется.

Во время приема семейный врач выслушивает жалобы пациента, оценивает состояние его здоровья и при необходимости измеряет артериальное давление и пульс, проверяет массу тела и рост, состояние кожи и слизистых оболочек, прослушивает сердце и легкие, а также осматривает и пальпирует лимфатические узлы на шее, в подмышечных впадинах и паховой области.

Врач также может оценить зрение и слух пациента, психические, сенсорные, двигательные и неврологические функции, состояние щитовидной железы и провести пальпацию живота.

По результатам осмотра семейный врач может рекомендовать дополнительные обследования или консультации врачей-специалистов, а также дать рекомендации о том, на что в дальнейшем следует обратить внимание с учетом состояния здоровья пациента.

Сердце бесплатно проверят в определенном возрасте

Пациентам в возрасте 40, 45, 50, 55, 60 и 65 лет во время профилактического осмотра у семейного врача также оценивают риск сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE.

При необходимости врач изучает анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и курения, измеряет артериальное давление, определяет индекс массы тела, уровни общего холестерина, холестерина низкой и высокой плотности и триглицеридов, прослушивает сердце и сонные артерии, а также оценивает электрокардиограмму.

Кому бесплатно проверят сахар в крови

Во время ежегодного профилактического осмотра у семейного врача государство оплачивает определенным пациентам без факторов риска сахарного диабета также определение уровня глюкозы в плазме венозной крови натощак.

Такое обследование проводят пациентам в возрасте 40 лет, а людям от 45 до 72 лет — раз в три года.

Если семейный врач установит, что у пациента имеется избыточная масса тела — индекс массы тела составляет не менее 25 кг/м² — и присутствует еще хотя бы один фактор риска либо ранее была выявлена пограничная гипергликемия, уровень глюкозы в плазме венозной крови натощак необходимо определять ежегодно.

Государство оплачивает скрининг четырех видов рака

Программа профилактических обследований NVD включает скрининг рака шейки матки, молочной железы, кишечника и предстательной железы.

В NVD подчеркивают, что предраковые изменения зачастую не вызывают никаких жалоб и симптомов. Поэтому человек может даже не подозревать о заболевании. Регулярный скрининг позволяет обнаружить болезнь и своевременно начать лечение.

Для прохождения скрининга рака шейки матки и молочной железы женщинам определенного возраста направляют письма-приглашения, которые одновременно служат направлением на получение услуги. Посещение врача и профилактическое обследование полностью оплачиваются государством.

Рак шейки матки: когда приходят приглашения

Женщины в возрасте от 25 до 29 лет получают приглашение на проверку на рак шейки матки раз в три года, а женщины от 30 до 70 лет — раз в пять лет.

NVD поясняет, что в 2025 году был введен новый и более эффективный метод обследования — тест на вирус папилломы человека (ВПЧ). Если его результат отрицательный, следующий скрининг предусмотрен через пять лет, поскольку риск развития рака в этот период незначителен.

Рак молочной железы: раз в два года

Приглашение на скрининг рака молочной железы раз в два года направляется женщинам в возрасте от 50 до 68 лет.

Письма отправляют приблизительно через три месяца после дня рождения по почте на адрес задекларированного места жительства либо на электронный адрес на портале Latvija.gov.lv, если такой адрес создан.

Рак кишечника: проверка для женщин и мужчин

Оплачиваемое государством профилактическое обследование на рак кишечника рекомендуется проходить раз в два года женщинам и мужчинам в возрасте от 50 до 74 лет.

Для этого необходимо обратиться в практику семейного врача, где пациенту выдадут комплект для проведения теста на скрытую кровь в кале. Тест выполняется дома на основе образца после одной дефекации, после чего его необходимо доставить в практику семейного врача или ближайший филиал «Centrālā laboratorija» для получения результата. Перед проведением теста нового типа соблюдать ограничения в питании не требуется.

Рак кишечника первоначально может проявляться в виде доброкачественных образований — полипов, из которых при отсутствии лечения может развиться злокачественное заболевание. Обычно такие изменения происходят в течение 10–20 лет.

Полипы и рак кишечника на ранних стадиях, как правило, не вызывают симптомов или жалоб. По данным SPKC, примерно у половины пациентов заболевание диагностируют поздно.

Рак предстательной железы: кому положена бесплатная проверка

Профилактическое обследование на рак предстательной железы раз в два года предусмотрено для всех мужчин в возрасте от 50 до 75 лет.

Раз в два года его рекомендуется проходить и мужчинам от 45 до 50 лет, если рак предстательной железы был диагностирован у кого-либо из кровных родственников.

Для прохождения обследования необходимо связаться с практикой семейного врача. Во время визита врач выдаст направление на анализ крови, чтобы в лаборатории определить уровень простат-специфического антигена — ПСА.

Рак предстательной железы является наиболее распространенной опухолью мочеполовой системы у мужчин, а также вторым по распространенности злокачественным новообразованием у мужчин старше 40 лет.

Риск заболевания увеличивается вдвое, если рак предстательной железы был у кого-либо из родственников. Если же им болели два близких родственника, риск заболевания возрастает до девяти раз.

Не ждите, пока что-то заболит

Многие опасные заболевания долгое время могут развиваться без заметных симптомов. Поэтому бесплатные профилактические обследования — возможность обнаружить проблему еще до появления серьезных жалоб.

В зависимости от возраста жителям Латвии доступны оплачиваемые государством проверки сердечно-сосудистого риска и уровня сахара в крови, а также скрининг четырех видов рака. Главное — не откладывать профилактику и вовремя воспользоваться обследованиями, которые уже оплачивает государство.