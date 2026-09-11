Латвийские больницы должны быть готовы в течение длительного времени работать в условиях повышенной нагрузки и одновременно принимать большое число пациентов с тяжелыми и сложными ранениями. К такому выводу пришли врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), изучавшие работу украинских медучреждений во время войны.

Об этом 11 сентября на встрече по обмену опытом в RAKUS рассказали руководитель Клиники травматологии и ортопедии Андрис Викманис и травматолог-ортопед Кристиан Алпе. Оба врача добровольно отправились на Украину, чтобы непосредственно познакомиться с организацией работы больниц в условиях повышенной нагрузки и постоянных рисков безопасности.

По информации RAKUS, медики изучали организацию приема пострадавших, планирование лечения и особенности оказания помощи пациентам с боевыми травмами.

Одним из главных выводов стало то, что больницам необходимо готовиться не только к внезапному поступлению большого числа пострадавших, но и к длительной работе в режиме чрезвычайной нагрузки.

Особое значение имеют правильное распределение потоков пациентов, непрерывность лечения, взаимодействие медицинских команд и способность больницы быстро перестраивать свою работу, если одновременно поступает большое количество тяжелораненых.

Председатель правления RAKUS Вадим Белунс подчеркнул, что полученные непосредственно в условиях военной медицины знания необходимо передавать другим специалистам. Это позволит латвийским лечебным учреждениям совместно готовиться к ситуациям, когда число пострадавших велико, травмы сложны, а работать приходится в условиях продолжительного напряжения.

Во встрече также участвовали представители Министерства здравоохранения и специалисты Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня, Детской клинической университетской больницы и Больницы травматологии и ортопедии.

RAKUS уже почти четыре года занимается оценкой состояния, лечением и дальнейшей координацией медицинской помощи доставленным с Украины пострадавшим в войне военнослужащим.

В больнице отмечают, что работа с боевыми травмами требует специфических знаний и навыков. Медикам приходится сталкиваться с тяжелыми и сложными повреждениями, которые в повседневной гражданской медицине встречаются значительно реже.

Министерство здравоохранения сообщает, что с начала полномасштабной войны помощь в латвийских медицинских учреждениях получили многие раненые жители Украины. Латвия также готова расширить поддержку в сфере реабилитации.

До конца этого года Национальный реабилитационный центр «Вайвари», реабилитационный центр «Лигатне» и курортный реабилитационный центр «Яункемери» смогут принять еще примерно 385–405 пациентов из Украины, если для этого будет обеспечено необходимое финансирование.

Опыт Украины, по мнению латвийских медиков, показывает: в случае военного кризиса больницам недостаточно быть готовыми только к первым часам чрезвычайной ситуации. Система здравоохранения должна сохранять способность принимать и лечить большое число тяжелораненых в течение продолжительного времени.