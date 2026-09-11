Эксперты считают, что превратить рижский «Угловой дом» в гостиницу или жилой дом не получится из-за его трагической истории. По их мнению, здание должно сочетать музейные, общественные и коммерческие функции, при этом память о преступлениях советского режима должна остаться неприкосновенной.

Будущее рижского «Углового дома» по-прежнему остается открытым. Участники дискуссии, посвященной дальнейшей судьбе бывшего здания КГБ, сошлись во мнении, что простого коммерческого решения для него не существует, сообщают Новости ТВ3.

Сейчас Музей оккупации занимает лишь около 8% здания — первый этаж и часть подвала. Остальные помещения пустуют и находятся в аварийном состоянии. По оценкам, восстановление объекта потребует более 20 млн евро.

За последние годы государство несколько раз безуспешно пыталось продать здание на аукционах. По мнению руководителя Национального управления культурного наследия Инары Булы, одной из причин стало желание потенциально разместить здесь гостиницу или квартиры.

«Главной целью было открыть здесь гостиницу или сделать квартиры, но это не работает, потому что у этого здания есть особая атмосфера и история», — отметила Була.

Архитекторы считают, что зданию нужен многофункциональный формат, сочетающий общественные и коммерческие пространства, поскольку полностью окупать себя оно, скорее всего, не сможет.

В качестве возможных решений обсуждаются различные общественные функции, включая кафе и культурные пространства, однако конкретной концепции пока нет.

При этом уже принято принципиальное решение: экспозиция Музея оккупации останется в «Угловом доме» независимо от дальнейшего сценария развития. У музея действует договор аренды до 2050 года.

Директор музея Солвита Виба выразила надежду, что будущий инвестор сумеет сохранить историческую ценность здания и не сведет его потенциал к обычному коммерческому проекту.

Ожидается, что в течение ближайших двух лет архитекторы и специалисты подготовят доклад с возможными вариантами развития «Углового дома», после чего станет понятнее и стоимость его полного восстановления.