Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что делать с «Угловым домом»? Эксперты выступили против гостиницы и квартир 0 1525

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Угловой дом в Риге

Эксперты считают, что превратить рижский «Угловой дом» в гостиницу или жилой дом не получится из-за его трагической истории. По их мнению, здание должно сочетать музейные, общественные и коммерческие функции, при этом память о преступлениях советского режима должна остаться неприкосновенной.

Будущее рижского «Углового дома» по-прежнему остается открытым. Участники дискуссии, посвященной дальнейшей судьбе бывшего здания КГБ, сошлись во мнении, что простого коммерческого решения для него не существует, сообщают Новости ТВ3.

Сейчас Музей оккупации занимает лишь около 8% здания — первый этаж и часть подвала. Остальные помещения пустуют и находятся в аварийном состоянии. По оценкам, восстановление объекта потребует более 20 млн евро.

За последние годы государство несколько раз безуспешно пыталось продать здание на аукционах. По мнению руководителя Национального управления культурного наследия Инары Булы, одной из причин стало желание потенциально разместить здесь гостиницу или квартиры.

«Главной целью было открыть здесь гостиницу или сделать квартиры, но это не работает, потому что у этого здания есть особая атмосфера и история», — отметила Була.

Архитекторы считают, что зданию нужен многофункциональный формат, сочетающий общественные и коммерческие пространства, поскольку полностью окупать себя оно, скорее всего, не сможет.

В качестве возможных решений обсуждаются различные общественные функции, включая кафе и культурные пространства, однако конкретной концепции пока нет.

При этом уже принято принципиальное решение: экспозиция Музея оккупации останется в «Угловом доме» независимо от дальнейшего сценария развития. У музея действует договор аренды до 2050 года.

Директор музея Солвита Виба выразила надежду, что будущий инвестор сумеет сохранить историческую ценность здания и не сведет его потенциал к обычному коммерческому проекту.

Ожидается, что в течение ближайших двух лет архитекторы и специалисты подготовят доклад с возможными вариантами развития «Углового дома», после чего станет понятнее и стоимость его полного восстановления.

×
#история #инвестиции #архитектура #музеи
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
4
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Так делать теперь строго запретят! Эксклюзив!
Изображение к статье: вейкбордист
Изображение к статье: осенние цветы
Изображение к статье: Иоанн Предтеча

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: выгоревшее помещение салона красоты
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мировой долг
Бизнес
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Профосмотр
Наша Латвия
Изображение к статье: 11 сентября
В мире
Изображение к статье: проект телебашни
Наша Латвия
Изображение к статье: выгоревшее помещение салона красоты
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мировой долг
Бизнес
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео