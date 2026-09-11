В ночь на субботу температура воздуха в Латвии понизится до +6…+11 градусов, а на побережье сохранится более теплая погода — до +16 градусов, прогнозируют синоптики.
Облачность будет переменной, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер.
Днем небо будет частично покрыто облаками, местами — преимущественно в Курземе и Видземе — пройдут кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха повысится до +16…+19 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь возможен главным образом ближе к вечеру субботы. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер. Ночью температура воздуха составит около +10 градусов, днем повысится до +18…+19 градусов.
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