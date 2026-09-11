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«Дума хочет выгнать людей из Риги!» В Гризинькалнсе продолжаются споры из-за новой схемы движения 1 591

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: закрытая улица
ФОТО: LETA

В Гризинькалнсе не утихают споры вокруг ограничений движения, введенных этой весной. Жители собрали более 3000 подписей за их отмену, однако Рижская дума пока не намерена отказываться от изменений и обещает принять окончательное решение после оценки специалистов.

В Риге продолжаются споры вокруг новой организации движения в микрорайоне Гризинькалнс. Ограничения, введенные этой весной для сокращения транзитного транспорта на улице Варну, разделили местных жителей на два лагеря, сообщают Новости ТВ3.

В четверг вечером руководство Рижской думы встретилось с жителями, однако обсуждение неоднократно проходило на повышенных тонах. Одни требовали отменить изменения, другие, напротив, поддерживали их.

По словам местной жительницы Зане, после изменения схемы движения ее семья ежедневно теряет около 40 минут.

«Рижская дума хочет выгнать людей из Риги, чтобы она стала мертвым городом», — заявила она.

Другие участники встречи также жаловались, что жителей заранее не проинформировали о планируемых изменениях и не привлекли к обсуждению.

«По сути, никакого диалога быть не может. Нас вообще не информировали о планируемых изменениях, не говоря уже о какой-либо конструктивной дискуссии», - указал Вячеслав.

В то же время часть жителей считает, что отменять нововведения нельзя.

«Есть люди, которым изменения нравятся, и есть треть, которой они не нравятся. Их, конечно, нужно выслушать, но нельзя говорить от имени всего Гризинькалнса», — отметил местный житель Лаурис.

За отмену изменений уже собрано более 3000 подписей, однако в Рижской думе подчеркивают, что окончательное решение пока не принято.

По словам мэра Риги Виестурса Клейнбергса, дальнейшую судьбу новой схемы движения определит консультативный совет, в который входят специалисты по организации дорожного движения.

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#транспорт #рижская дума #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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