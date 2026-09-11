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Въезд в Латвию запрещают по одному новому неблагонадежному человеку в день 0 162

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница

ИИ

За последние 100 дней принято решение о запрете въезда в Латвию примерно для 90 иностранцев. Об этом сообщило Министерства внутренних дел.

В МВД подчеркивают, что запрет на въезд является одним из инструментов, позволяющих Латвии заблаговременно предотвращать угрозы национальной и внутренней безопасности. . Кроме того, как утверждают в МВД, всего за две недели протяженность участка латвийско-белорусской границы, на котором пограничникам доступно видеонаблюдение, удалось увеличить с 5 до 108 километров (примерно 65% всей границы).

Работа продолжается: задача заключается в том, чтобы размещенные на границе технические средства были полностью доступны пограничникам и реально использовались для предотвращения незаконного пересечения границы.

Совместно с Министерством образования и науки также начата работа над ужесточением контроля за приемом иностранных студентов и их пребыванием в Латвии. Для этого планируется подготовить необходимые изменения в нормативных актах.

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#Латвия #иностранные студенты
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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