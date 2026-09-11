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Клиенты Neste лишились привычной скидки: что изменилось с 11 сентября 0 177

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заправка Neste
ФОТО: LETA

Компания Neste Latvija с сегодняшнего дня прекращает акцию выходного дня, говорится в сообщении предприятия клиентам.

До сих пор с пятницы по воскресенье на заправках Neste действовала скидка на топливо в размере пяти центов за литр.

Теперь компания предлагает клиентам пользоваться преимуществами частных карт Neste и предложениями партнёров, которые доступны в течение всей недели — с понедельника по воскресенье.

Ранее сообщалось, что оборот Neste Latvija в прошлом году составил 447,787 млн евро, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. При этом прибыль компании выросла на 32,8% — до 7,705 млн евро.

Neste Latvija зарегистрирована в 1993 году, её уставный капитал составляет 15,03 млн евро. Владельцем предприятия является финская компания Neste. По данным Службы государственных доходов, в 2025 году Neste Latvija была крупнейшим розничным продавцом топлива в Латвии.

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#финансы #Латвия #бизнес #топливо #акции #скидки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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