До сих пор с пятницы по воскресенье на заправках Neste действовала скидка на топливо в размере пяти центов за литр.

Теперь компания предлагает клиентам пользоваться преимуществами частных карт Neste и предложениями партнёров, которые доступны в течение всей недели — с понедельника по воскресенье.

Ранее сообщалось, что оборот Neste Latvija в прошлом году составил 447,787 млн евро, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. При этом прибыль компании выросла на 32,8% — до 7,705 млн евро.

Neste Latvija зарегистрирована в 1993 году, её уставный капитал составляет 15,03 млн евро. Владельцем предприятия является финская компания Neste. По данным Службы государственных доходов, в 2025 году Neste Latvija была крупнейшим розничным продавцом топлива в Латвии.