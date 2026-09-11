Новый отопительный сезон для многих жителей Латвии окажется дороже предыдущего. Из-за роста цен на топливо теплоснабжающие предприятия массово пересматривают тарифы, а в отдельных городах отопление может подорожать на 10–20%.

Жителям Латвии стоит готовиться к росту расходов на отопление. По оценке Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения, в новом сезоне в ряде городов и краев тарифы могут увеличиться примерно на 10–20%, пишет Latvijas Avīze.

Как пояснил член правления ассоциации Валдис Витолиньш, главной причиной стали подорожание природного газа, древесной щепы, гранул и дров — основных видов топлива, используемых для производства тепла.

В Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) подтверждают, что большинство теплоснабжающих компаний, подавших документы в августе и сентябре, предлагают повысить тарифы.

При этом рост будет неодинаковым по стране. По словам директора департамента энергетики КРОУ Яниса Негрибса, размер тарифа зависит сразу от нескольких факторов: стоимости топлива, условий заключенных ранее контрактов, состояния теплосетей, объема инвестиций, количества потребителей и особенностей каждой системы теплоснабжения.

Это означает, что в одном самоуправлении отопление может подорожать, в другом — остаться на прежнем уровне или даже стать дешевле.

Важно учитывать, что итоговая сумма в счете зависит не только от тарифа. Не менее существенную роль играют температура воздуха, продолжительность отопительного сезона, теплоизоляция дома и фактическое потребление тепловой энергии жильцами.

По данным КРОУ, к 31 августа на рассмотрение были поданы 16 полных проектов новых тарифов и 41 проект изменений от предприятий теплоснабжения. Такие заявки регулятор получает практически каждую неделю.

В небольших населенных пунктах стоимость отопления традиционно выше, чем в крупных городах, поскольку расходы распределяются между меньшим количеством потребителей.

С 1 сентября 2026 года повышенные тарифы уже начали действовать в ряде самоуправлений. Среди них — Цесис, Алуксне, Ауце, Броцены, Добеле, Елгава, Кекава, Салдус, Тукумс, Валмиера и несколько других городов и волостей.

Таким образом, предстоящий отопительный сезон для многих жителей Латвии окажется более затратным. При этом окончательный размер счетов будет зависеть не только от новых тарифов, но и от того, насколько холодной окажется осень и зима.