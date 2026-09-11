Несмотря на широкую доступность централизованных коммунальных услуг, более 8000 рижских домов до сих пор не подключены к городским сетям водоснабжения и канализации, сообщили в отделе коммуникаций предприятия Rīgas ūdens.

Часть жителей продолжает пользоваться автономными системами, содержание и обслуживание которых они должны обеспечивать самостоятельно. Как подчёркивает предприятие, это обходится значительно дороже централизованных услуг.

Чтобы побудить жителей рассмотреть возможность подключения к городским сетям, а также рассказать о преимуществах и доступной финансовой поддержке, Rīgas ūdens начинает кампанию «Vai tev to vajag?» («Тебе это нужно?»).

Размер поддержки можно проверить по адресу

На сайте vaitevtovajag.lv собрана практическая информация о подключении к централизованным сетям. Там также создан специальный инструмент, позволяющий по адресу недвижимости узнать размер доступного софинансирования и вид поддержки.

На сайте пошагово объясняется весь процесс подключения. Там же можно сразу подать заявку на проведение работ, направив электронное заявление специалистам по обслуживанию клиентов Rīgas ūdens.

«Одного строительства инфраструктуры недостаточно, чтобы владельцы домов решили подключиться к централизованным сетям. На их выбор часто влияют привычки, уже имеющиеся в хозяйстве индивидуальные решения, ошибочные представления о стоимости работ, а также неясность самого процесса подключения», — отметил председатель правления Rīgas ūdens Кришьянис Круминьш.

Рижанам предлагают до 2000 евро

Жителям всех районов Риги доступно муниципальное софинансирование для подключения жилых домов к централизованной канализации. В зависимости от протяжённости подключения размер поддержки составляет от 1000 до 2000 евро.

В отдельных районах, где канализационная инфраструктура была построена при поддержке Фонда сплочения Европейского союза, некоторые группы жителей могут получить софинансирование в размере до 100% стоимости подключения.

Если для строительства подключения необходимо проводить работы в пределах красных линий улицы, Rīgas ūdens предлагает дополнительную поддержку в размере до 12 000 евро на прокладку канализационного ответвления.

Оборот Rīgas ūdens в прошлом году составил 80,321 млн евро, что на 5,2% больше, чем в 2024 году. Компания получила прибыль в размере 590 519 евро, тогда как годом ранее работала с убытками.

Rīgas ūdens предоставляет услуги водоснабжения в Риге и на отдельных территориях Рижского региона — в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях. Предприятие также занимается сбором и очисткой сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижское самоуправление.