Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подключиться к канализации за счёт города: что нужно знать рижанам 0 125

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подключение жилых домов к централизованной канализации.

ChatGPT

Несмотря на широкую доступность централизованных коммунальных услуг, более 8000 рижских домов до сих пор не подключены к городским сетям водоснабжения и канализации, сообщили в отделе коммуникаций предприятия Rīgas ūdens.

Часть жителей продолжает пользоваться автономными системами, содержание и обслуживание которых они должны обеспечивать самостоятельно. Как подчёркивает предприятие, это обходится значительно дороже централизованных услуг.

Чтобы побудить жителей рассмотреть возможность подключения к городским сетям, а также рассказать о преимуществах и доступной финансовой поддержке, Rīgas ūdens начинает кампанию «Vai tev to vajag?» («Тебе это нужно?»).

Размер поддержки можно проверить по адресу

На сайте vaitevtovajag.lv собрана практическая информация о подключении к централизованным сетям. Там также создан специальный инструмент, позволяющий по адресу недвижимости узнать размер доступного софинансирования и вид поддержки.

На сайте пошагово объясняется весь процесс подключения. Там же можно сразу подать заявку на проведение работ, направив электронное заявление специалистам по обслуживанию клиентов Rīgas ūdens.

«Одного строительства инфраструктуры недостаточно, чтобы владельцы домов решили подключиться к централизованным сетям. На их выбор часто влияют привычки, уже имеющиеся в хозяйстве индивидуальные решения, ошибочные представления о стоимости работ, а также неясность самого процесса подключения», — отметил председатель правления Rīgas ūdens Кришьянис Круминьш.

Рижанам предлагают до 2000 евро

Жителям всех районов Риги доступно муниципальное софинансирование для подключения жилых домов к централизованной канализации. В зависимости от протяжённости подключения размер поддержки составляет от 1000 до 2000 евро.

В отдельных районах, где канализационная инфраструктура была построена при поддержке Фонда сплочения Европейского союза, некоторые группы жителей могут получить софинансирование в размере до 100% стоимости подключения.

Если для строительства подключения необходимо проводить работы в пределах красных линий улицы, Rīgas ūdens предлагает дополнительную поддержку в размере до 12 000 евро на прокладку канализационного ответвления.

Оборот Rīgas ūdens в прошлом году составил 80,321 млн евро, что на 5,2% больше, чем в 2024 году. Компания получила прибыль в размере 590 519 евро, тогда как годом ранее работала с убытками.

Rīgas ūdens предоставляет услуги водоснабжения в Риге и на отдельных территориях Рижского региона — в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях. Предприятие также занимается сбором и очисткой сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижское самоуправление.

×
#Ригас Уденс #канализация
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: радиатор
Изображение к статье: Профосмотр
Изображение к статье: женщина под зонтом осенью
Изображение к статье: проект телебашни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Медовый массаж для борьбы с целлюлитом: плюсы и минусы
Люблю!
Изображение к статье: Илон Маск
Техно
Изображение к статье: Пожар на самолете Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: деньги
Политика
Изображение к статье: Как позаботиться о коже до наступления жестких холодов.
Люблю!
Изображение к статье: красное дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Медовый массаж для борьбы с целлюлитом: плюсы и минусы
Люблю!
Изображение к статье: Илон Маск
Техно
Изображение к статье: Пожар на самолете Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео