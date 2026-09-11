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Погода в Латвии на пятницу: где еще пройдут дожди и когда ветер начнет стихать 0 22

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: осенние цветы

Последний рабочий день недели в Латвии пройдет преимущественно под солнцем. Лишь утром в отдельных районах страны еще возможны кратковременные дожди, а к вечеру ветер заметно ослабеет.

После нескольких дождливых дней погода в Латвии начнет улучшаться. В пятницу синоптики прогнозируют небольшую переменную облачность, а солнце большую часть дня будет преобладать над облаками.

Небольшие кратковременные дожди еще возможны в первой половине дня, главным образом в центральных и восточных районах страны. Однако уже к полудню осадков станет значительно меньше.

Температура воздуха днем составит от +16 до +20 градусов, поэтому погода останется комфортной для прогулок и работы на открытом воздухе.

Ветер западного и северо-западного направлений местами еще будет довольно ощутимым. Порывы достигнут 9–14 метров в секунду, однако во второй половине дня и к вечеру ветер постепенно стихнет.

В Риге также ожидается преимущественно солнечная погода. Утром не исключен кратковременный дождь, после чего осадки прекратятся. Максимальная температура воздуха в столице достигнет +19 градусов.

Улучшение погоды связано с усилением области высокого атмосферного давления, которая постепенно вытесняет циклоническую систему. Атмосферное давление продолжит повышаться и утром составит 1009–1016 гектопаскалей.

Таким образом, пятница станет заметно спокойнее по сравнению с предыдущими днями и создаст хорошие условия для начала выходных.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #солнце #дождь #температура #выходные
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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