Пилотный проект Детской клинической университетской больницы (BKUS) показал, что спрос на помощь несовершеннолетним с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, значительно превышает возможности системы.

С 1 сентября прошлого года по 29 июля этого года специалисты обследовали 161 подростка, а в июле своей очереди на амбулаторную помощь ожидал ещё 41 несовершеннолетний.

Согласно подготовленному Министерством здравоохранения отчёту о ходе проекта, за указанный период в Центре неотложной медицинской помощи BKUS было зарегистрировано 247 обращений, связанных со 161 несовершеннолетним.

Из них 59 подростков направили к многопрофильной амбулаторной команде, 42 госпитализировали в BKUS, причём некоторых — неоднократно. Остальные 60 несовершеннолетних были направлены для получения других доступных услуг.

Целевой группой проекта являются несовершеннолетние, у которых вследствие употребления алкоголя или наркотиков развились умеренные либо тяжёлые психические и поведенческие расстройства.

BKUS оказывает им неотложную помощь, оценивает риски для здоровья и социальные риски, определяет дальнейший план лечения, а также координирует направление подростков на амбулаторное или стационарное лечение, в мотивационную программу либо для получения другой помощи.

Некоторые подростки возвращались в больницу по пять раз

Из 42 госпитализированных несовершеннолетних 11 за время реализации проекта попадали в стационар дважды. По два подростка были госпитализированы соответственно три, четыре и пять раз.

Среди причин повторных госпитализаций Министерство здравоохранения называет нестабильную мотивацию к лечению, недостаток последовательных услуг, а также отсутствие должной поддержки и контроля после возвращения подростка в привычную среду.

Первоначально предполагалось, что амбулаторное лечение в рамках проекта пройдут 18 несовершеннолетних, однако фактически в программу приняли 59 человек. В стационаре BKUS вместо запланированных 25 подростков лечение получили 42.

В министерстве пришли к выводу, что высокий спрос, помимо прочего, связан с недостаточной доступностью других услуг, оказываемых по месту жительства.

Очередь увеличилась почти втрое

С января по июль очередь на многопрофильную амбулаторную помощь BKUS выросла на 173%. В начале года получения услуги ожидали 15 несовершеннолетних, а в июле — уже 41.

Детская больница остаётся единственным лечебным учреждением пилотного проекта, которое предоставляет такую амбулаторную помощь, включая визиты специалистов на дом. Одновременно команда может полноценно работать с 30 несовершеннолетними.

Министерство здравоохранения признаёт, что возможности службы необходимо расширить, а аналогичные услуги — сделать доступными и в регионах.

С января этого года проект стал постоянным и финансируется из бюджета Министерства здравоохранения. С 2027 года дополнительные средства на его расширение планируется выделять в рамках приоритетных мероприятий.

Кроме того, с 2027 года за счёт финансирования Норвежского финансового механизма предполагается усовершенствовать содержание мотивационной программы. Она должна укрепить желание подростков продолжать лечение, повысить их вовлечённость и облегчить переход к следующему этапу помощи.

Мотивационные программы прошли 19 подростков

В рамках пилотного проекта мотивационные программы проводят Детская психоневрологическая больница «Айнажи» и больница «Гинтермуйжа».

В «Айнажи» полный курс завершили десять пациентов. Один из них был направлен на программу по решению суда.

В «Гинтермуйже» в программу приняли 11 участников пилотного проекта, девять из которых прошли её полностью. Ещё 19 детей поступили туда в обычном порядке по направлению нарколога и участниками пилотного проекта не являлись.

Для координации лечения и дальнейшей помощи проводились межведомственные совещания. BKUS организовала 57 встреч по делам 29 несовершеннолетних, больница «Айнажи» — десять совещаний по делам пяти подростков, а «Гинтермуйжа» — пять встреч по делам трёх несовершеннолетних.

На таких совещаниях представители различных учреждений согласовывают план действий, определяют ответственных и дальнейшие шаги по оказанию помощи.

Подростку некому помогать после лечения

Министерство здравоохранения обращает внимание на недостаточную доступность социальной реабилитации и услуг, оказываемых по месту жительства.

В Латвии до сих пор не создана единая система обязательной и последовательной социальной реабилитации после завершения лечения. Нет и постоянного наставника, который сопровождал бы подростка на всех этапах помощи и продолжал поддерживать его после возвращения домой.

Предполагалось, что услугу наставника обеспечит Центр защиты детей в рамках софинансируемого Европейским социальным фондом Plus проекта «Меры поддержки детей с проблемами поведения или зависимостями и их семей». Однако внедрить эту услугу не удалось. Причины в отчёте не указаны.

Некоторые 16-летние не окончили даже начальную школу

Министерство также признало, что возможностей продолжить образование после лечения от зависимости недостаточно.

Из 21 обследованного несовершеннолетнего семь человек учились только дистанционно, а шестеро в возрасте 16 лет ещё не окончили основную школу. В отдельных случаях уровень знаний подростков значительно отставал от соответствующей их возрасту образовательной ступени.

Например, один 16-летний подросток окончил только четыре класса. Ещё двое были формально переведены в девятый класс, хотя фактически освоили программу лишь семи классов и школу не посещали.

Министерству образования и науки поручено до 1 июня 2028 года разработать системные решения, которые позволят обеспечить адаптированное обучение несовершеннолетним, прервавшим учёбу из-за расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Министерство благосостояния совместно с Министерством юстиции и Министерством здравоохранения должно до 31 декабря 2028 года подготовить решения, позволяющие обеспечить обязательную последовательную социальную реабилитацию подростков после принудительного стационарного лечения от зависимости.

Систему лечения собираются изменить

Министерство здравоохранения намерено обновить правила оказания наркологической помощи, уточнив обязанности участвующих учреждений, порядок обмена информацией, направления на необходимые услуги и контроля за дальнейшей помощью.

Согласование нового проекта правил Кабинета министров уже началось, однако его дальнейшее продвижение запланировано на вторую половину 2027 года.

С 2027 года также предполагается улучшать навыки специалистов сферы здравоохранения, социальной защиты и образования, а также сотрудников Государственной и муниципальной полиции и Государственной службы пробации, работающих с подростками, имеющими проблемы с употреблением психоактивных веществ.

Планируется организовать межотраслевое обучение применению метода A-CRA и обмен опытом в вопросах взаимодействия учреждений и обеспечения непрерывной помощи.

Пилотный проект «Интегрированный подход — повышение доступности услуг для несовершеннолетних, чрезмерно употребляющих вещества, вызывающие зависимость» направлен на создание ориентированной на пациента модели помощи. Она должна обеспечить непрерывное лечение и поддержку подростков после завершения острого этапа терапии.

Результаты проекта показали, что проблема значительно масштабнее, чем предполагалось: амбулаторную помощь получили более чем втрое больше подростков, чем планировалось, а очередь за полгода выросла на 173%. При этом основной пробел возникает уже после лечения — подростки возвращаются в прежнюю среду без постоянного наставника, последовательной реабилитации и подходящих возможностей продолжить образование.