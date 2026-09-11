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Сокровища с затонувшего 130 лет назад французского корабля до сих пор находят на пляжах Курземе 0 417

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: красное дерево
ФОТО: скриншот видео TV3

Более 130 лет назад у берегов Латвии затонул французский парусник с грузом красного дерева. Сегодня после сильных штормов куски ценной древесины по-прежнему находят на пляжах Курземе, а местные мастера превращают их в украшения и сувениры.

Более века море продолжает возвращать на побережье Курземе часть груза французского торгового судна Le Tage, затонувшего в Балтийском море в 1894 году, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3).

После сильных штормов на берегу вновь появляются куски красного дерева, которые местные жители собирают и используют для изготовления украшений, сувениров и других изделий.

Хозяйка магазина «Jūras rotas» Ингрида Янсоне вспоминает, что около десяти лет назад они нашли настолько большой кусок древесины, что распиливали его прямо на пляже.

«То, что мы нашли, было таким большим и тяжёлым, что мы распилили его на три части, чтобы можно было довезти домой», — рассказала она.

Позже выяснилось, что подобные находки давно известны жителям Павилосты.

Постепенно удалось установить, что древесина происходит с французского парусника Le Tage, который вез груз красного дерева с острова Гаити в Лиепаю. В конце XIX века это дерево использовали на местной фабрике для окрашивания тканей.

Однако 24 октября 1894 года судно затонуло у берегов Латвии, а его груз до сих пор остается на морском дне.

Сегодня красное дерево по-прежнему время от времени оказывается на берегу. Из него изготавливают винные пробки, украшения и другие изделия, пользующиеся спросом у туристов.

По словам Ингриды, лучшие шансы найти такие фрагменты появляются осенью и зимой, когда после сильных штормов море выбрасывает древесину на пляжи.

Археологи подтверждают, что история французского судна Le Tage и его необычного груза основана на реальных исторических событиях, а не является местной легендой.

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#море #история #туризм #Латвия #археология #древесина
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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