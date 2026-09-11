После нескольких лет ожидания начинается масштабная реконструкция Рижской радио- и телебашни. Стоимость проекта составит почти 39 млн евро, а после завершения работ посетителей ждут новые смотровые площадки, стеклянные обзорные кубы и экстремальный маршрут на высоте 220 метров.

Рижская радио- и телебашня на Закюсале, закрытая для посетителей с 2019 года, наконец дождалась начала масштабной реконструкции. В четверг Латвийский государственный центр радио и телевидения подписал строительный контракт стоимостью почти 39 млн евро, сообщают Новости ТВ3.

Работы продлятся около трех лет. За это время планируется не только модернизировать инженерные системы, но и полностью обновить общественные пространства башни.

После реконструкции посетителям станут доступны новые смотровые площадки на высоте около 100 и 130 метров, стеклянные обзорные кубы, выступающие за пределы конструкции, а также экстремальный аттракцион — «прогулка по облакам». Со страховкой можно будет выйти на открытую платформу на высоте 220 метров.

«Это не просто строительный контракт. Это обещание обществу обеспечить бесперебойную работу самого важного объекта отрасли как сегодня, так и в будущем», — подчеркнул председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения Гирт Озолс.

Во время реконструкции башня продолжит выполнять свою основную функцию — обеспечивать радио-, телевещание и услуги электронной связи. Именно поэтому строителям предстоит работать без остановки действующего оборудования.

Автор проекта Сергей Никифоров отметил, что после обновления башня станет не только туристическим объектом, но и действующим инфраструктурным центром.

При этом часть первоначальных планов пока отложена. В частности, создание парка с миниатюрной картой Латвии и самого высокого маятника Фуко перенесено на второй этап проекта.

Помимо реконструкции самой башни, в будущем планируется улучшить транспортную доступность Закюсалы, а также построить причал, чтобы летом добираться сюда можно было и по воде.