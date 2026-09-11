В ближайшие дни жителей Латвии ждет типичная сентябрьская погода: временами будут идти дожди, однако резкого похолодания синоптики не прогнозируют. Температура останется немного выше климатической нормы.

Существенных изменений погоды в Латвии в ближайшую неделю не ожидается. По прогнозам синоптиков, страну по-прежнему будут периодически накрывать дожди, а температура воздуха останется на привычном для последних дней уровне.

В субботу ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Уже в воскресенье и понедельник облаков станет больше, а осадки будут наблюдаться чаще.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +16 градусов, хотя в ночь на субботу в отдельных районах она может опуститься до +6 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +15…+20 градусов.

Ветер в ближайшие дни останется преимущественно слабым, поэтому серьезного ухудшения погоды не ожидается даже во время дождей.

Во второй половине недели характер погоды практически не изменится. Небо часто будет облачным, а осадки прогнозируются во многих районах страны.

Наиболее сильные дожди синоптики ожидают в Курземе и на западе Видземе. Ветер сохранит южное и юго-западное направление, оставаясь слабым или умеренным.

Для большинства жителей это означает, что прохладная, но относительно мягкая осенняя погода сохранится как минимум до конца следующей недели. Резкого похолодания или первых заморозков пока не прогнозируется.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в течение ближайших четырех недель температура воздуха в Латвии в целом останется немного выше климатической нормы.

При этом сентябрь, по предварительным оценкам, будет более дождливым, чем обычно, тогда как октябрь может оказаться заметно суше.