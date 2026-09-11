До официального завершения купального сезона в Латвии осталось несколько дней, однако вода в море, реках и большинстве озер уже заметно остыла. На большинстве пляжей температура не превышает 17 градусов.

С приближением середины сентября вода в латвийских водоемах становится все холоднее. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в большинстве мест для купания сейчас составляет от +15 до +17 градусов.

В Балтийском море вода прогрелась лишь до 15–17 градусов. Немного теплее она остается в крупнейших озерах страны, где температура достигает 17,5 градуса.

В крупных реках показатели также постепенно снижаются. В Даугаве, Лиелупе и Венте вода имеет температуру 16–17 градусов, в Айвиексте — около 16 градусов, а в Гауе она в среднем еще на градус холоднее.

В некоторых небольших реках вода уже остыла до 14 градусов, поэтому купание там может быть комфортным только для любителей прохладной воды.

Такие температуры означают, что купальный сезон фактически подходит к завершению, хотя официально он продлится еще несколько дней — до 15 сентября.

Синоптики также продолжают следить за уровнем воды в реках. В большинстве мест он постепенно снижается, однако в отдельных районах ситуация остается сложной.

Так, в части севера Курземе уровень воды по-прежнему остается повышенным. В этом регионе продолжает действовать желтое предупреждение.

Между тем Инспекция здравоохранения уже завершила сезонный контроль качества воды. Последний в этом году отбор проб на официальных морских и внутренних пляжах был проведен в конце августа.

Следующие микробиологические исследования воды на официальных пляжах Латвии состоятся только в мае 2027 года, перед началом нового купального сезона.