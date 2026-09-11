Какие грибы больше полезны для зрения, а какие – для иммунитета... Семерку самых полезных видов «лесного мяса», которые можно найти в наших лесах, выделила доктор медицинских наук, профессор Нина Вишневская.

Грибы, как известно – это самостоятельное царство живой природы. Крупные плодовые тела относятся к подцарству высших грибов, – именно за ними мы и отправляемся обычно в лес, чтобы порадовать свою семью целым лукошком белых, лисичек, рыжиков, подберезовиков, опят, маслят и груздей. И каждый их хорош по-своему.

Боровик не хуже говядины

Начнем с царя всех грибов – боровика (или белого гриба). Именно в нем самое большое содержание белка: если в 100 граммах свежих белых содержится около 4 грамм, то в сушеных его доля может доходить до 80 процентов. Это больше, чем в 100 граммах говядины или рыбы!

Кроме белка боровики богаты минералами: калием, фосфором, железом, цинком, медью, марганцем, кобальтом и хромом, а также витаминами C, D, PP и группы В.

– Белые из-за особого типа клетчатки, содержащей бета-глюканы (особые полисахариды. – Авт.), снижают вязкость крови и уровень холестерина, – говорит профессор. – Это очень полезно для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также сахарным диабетом.

Однако, несмотря на всеобщую любовь к белым, эти грибы, по словам специалиста, не рекомендуется есть детям до 7 лет, беременным и кормящим женщинам, а также пожилым людям. Всему виной – высокое содержание в этих грибах трудно перевариваемого хитина. Особо противопоказаны боровики и страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Как ни странно, но даже если вы не входите ни в одну из вышеперечисленных групп, уплетать белые грибы ежедневно тоже не полезно, надо соблюдать ограничения – по 100–150 граммов 1–2 раза в неделю.

Лисичка – враг гельминтов

Многие считают, что лисички-выводят из организма радиацию. Однако это заблуждение, говорят ученые. Радиацию, если лес ею заражен, как и все другие грибы, лисички, действительно впитывают, а потому есть такие «дары природы» противопоказано. Уникальное качество лисичек заключается, на самом деле, в том, что они обладают антипаразитарными свойствами.

– Вы замечали, что эти грибы почти никогда не бывают червивыми? Причина – в наличии у них хитинманнозы — вещества, парализующего нервную систему насекомых, – поясняет врач. – Оно же губительно и для их личинок, а также для паразитов и членистоногих.

Антипаразитарное свойство лисичек ученые изучают сейчас как природное средство для для выведения гельминтов из организма человека.

Из минералов в тих грибах содержатся калий, железо, медь и селен, из витаминов – В, D, A, С, Е, РР.

Противопоказаны же лисички больным гастритом, поскольку из-за содержащихся в составе грубых волокон они могут раздражать слизистую желудка при повышенной кислотности.

Опята – для тех, кто на диете

Опята, по словам Нины Вишневской, это низкокалорийный продукт, в 100 граммах которого содержится всего около 20 килокалорий. Но при этом, за счет большого количества пищевых волокон, они дают длительное ощущение сытости, что делает их незаменимыми, если вы сидите на диете по сбросу веса. Входящие в их состав калий и магний полезны для сердца и сосудов, а суточная норма железа, витамины группы В – для нервной системы и обмена веществ.

Противопоказаны опята только при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и почек, а также при подагре. Норма для здоровых взрослых людей – не больше 200 грамм за одни прием пищи.

Рыжики для четкого зрения

Рыжик, по словам профессора, просто абсолютный рекордсмен по содержанию бета-каротина. Как известно, именно это вещество является предшественником витамина А, необходимого нам для хорошего зрения и здоровья сетчатки глаз. Так вот количество бета-каротина в рыжиках – 3,5 миллиграмма на 100 грамм – сопоставимо только с морковью.

Калий, магний, фосфор и железо, поддерживают кроветворение, а витамины группы В, С и D – нервную и опорно-двигательную системы.

Минусы у рыжиков есть только с точки зрения больных с обострением холецистита и желчнокаменной болезни, поскольку эти грибы стимулируют желчеотделение и могут спровоцировать движение камней. Но если даже людям с больным желчным пузырем все же очень хочется отведать рыжиков, рекомендуется есть их после термической обработки (а не маринованными), – она делает их менее агрессивной для пищеварения. Термообработка должна быть легкой, чтобы грибы не потеряли полезного каротина.

Подосиновики поднимут иммунитет

Оказывается, грибы могут быть настоящим иммуномодулятором, если речь идет о подосиновиках. Сопротивляемость организма вирусам и инфекциям придают их полисахариды. Они активизируют у нас выработку белков интерферона, которые клетки организма выделяют в ответ на вторжение вирусов, и макрофагов – клеток иммунитета, активно уничтожающих вредных «агентов».

Кроме того, подосиновики содержат калий, магний, фосфор, железо, медь, а также витамины В, С, D, Е, и А. Все в комплексе делает их хорошим антиоксидантом, который борется с воспалительными процессами в организме, отмечает профессор.

Она также дает совет, как лучше употреблять в пищу эти грибы. Оказывается, излюбленное наше сочетание грибов с картошечкой для подосиновика не является лучшим, поскольку в этом случае хуже могут усваиваться витамины А и Е. Доктор рекомендует сочетать подосиновики только с салатом, приправленным растительным маслом. А для лучшей сохранности полисахаридов советует употреблять их свежими или сушеными, не замораживая и не консервируя.

Особо эксперт обращает внимание на подосиновики людей с аллергией на плесень или пенициллин. Оказывается, у этих грибов схожая структура белков, и иммунная система может «спутать» их и выдать нежелательную реакцию.

Маслята – против стресса и недосыпа

Главным для людей с повышенной тревожностью должен стать масленок, богатый витаминами группы В. Весь спектр этого важного для организма компонента – B1, B2, B3, B5 и B9 – играет ключевую роль в поддержании нервной системы. Он регулируют настроение, сон и стрессоустойчивость, помогая организму синтезировать серотонин, дофамин и норадреналин.

– Данный продукт я бы порекомендовала людям с повышенной тревожностью, – говорит профессор. – Дело в том, что богатая группа витамина В задействована и в производстве миелина — оболочки нервных волокон.

Объясняется это тем, что достаточное количество миелина лучше соединяет префронтальную кору («рациональный мозг») с миндалевидным телом («центром страха»), позволяя разуму быстро успокаивать эмоциональные вспышки, предотвращая панические состояния.

Впрочем, маслята хорошо поддержат и тех, кто страдает нарушениями сна и занимается интенсивной умственной работой.

В этих грибах также имеются витамины C, D, E, PP, бета-каротин, а также рекордное количество меди, цинка, селена и кобальта, полезными для иммунитета, кроветворения и обмена веществ.

Грузди надо есть осенью

Вам, наверное, не придется дополнительно принимать витамин D, если на вашем столе периодически будут появляться грузди. Ученые установили, что в 100 граммах этих грибов его содержание почти в три раза превышает суточную норму для взрослого человека.

Витамин D образуется в груздях под воздействием солнечных лучей, а также в процессе их ферментации при засолке. Как известно, он помогает усваиваться кальцию и фосфору, которые важны для костной ткани, зубов и нормальной работы нервной системы.

Но при заболеваниях суставов, например при подагре или артрите, грузди употреблять нельзя, предостерегла профессор. Дело в том, что содержащиеся в них пурины в организме распадаются до мочевой кислоты, а её избыток откладывается в суставах в виде кристаллов, вызывая воспаление и боль.