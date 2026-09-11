В предвыборном публичном пространстве горячие дискуссии вызвала реакция юной барышни, кандидатки от оппозиционной партии, которая на теледебатах отказалась отвечать на сакраментальный вопрос: чей Крым?

Но вот одним аспектом критики русскоязычной девушки не озаботились — она на той дискуссии оказалась одной-одинешенькой представительницей прекрасного пола. Все остальные — действующий министр, депутаты, отставной генерал — были мужиками!

Уравнение полов

Между тем Европейский институт равноправия полов присвоил Латвии высокие оценки в следующих областях: занятость (77,6 из 100), финансы (76,5 из 100), здоровье (78,1 из 100).

В целом показатели страны улучшились, однако общий рейтинг за пятилетку подрос незначительно — с 56,3 до 56,7. Латвия лишь 24-я в Евросоюзе по равноправию полов.

Другое мнение у Всемирного банка — в рейтинге «Женщины, бизнес и закон» ЛР получила 100 из 100!

Ведомством, ответственным за внедрение гендерного равенства, является у нас Министерство благосостояния. Чиновники на днях отчитались на заседании правительства, в частности, о том, что «есть возможность обеспечить финансирование из государственного бюджета многим негосударственным организациям, которые осуществляют мероприятия...».

В республике существует «интегрированный подход»! На сегодняшний день действуют План предотвращения и искоренения насилия в отношении женщин и насилия в семье (до 2029 года), Основные направления социальной защиты и политики рынка труда (до 2027 года). В конце концов, несмотря ни на что, в силе остается Стамбульская конвенция.

Готова к труду и обороне?

В настоящее время нормы равноправия полов включены в полтора десятка нормативных актов — от Закона о труде до Устава порядка военной службы. «Таким образом, в правовой системе Латвии избран эффективный способ обеспечить соблюдение гарантированных Конвенцией прав».

Но вот феминисткам привалил новый бонус: наши официальные лица «рассматривают возможность» ратифицировать конвенцию Международной организации труда, направленную на искоренение насилия и домогательств в сфере труда.

Между тем Латвия всё еще не присоединилась к двум международным конвенциям — о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и о защите всех лиц от насильственных исчезновений (против тайных похищений и арестов с сокрытием информации).