Министерство здравоохранения оценивает возможность введения в Латвии профессии парамедика. Однако представители отрасли пока не пришли к единому мнению: одни считают это необходимым шагом для подготовки к крупным чрезвычайным ситуациям, другие опасаются дополнительных расходов и не видят решения кадровой проблемы.

В Латвии продолжается дискуссия о создании новой медицинской профессии — парамедика. Министерство здравоохранения уже создало рабочую группу, которая должна определить, нужна ли стране такая специальность и чем она будет отличаться от существующей профессии помощника врача (фельдшера), пишет Diena.

Главный вопрос заключается в том, станет ли новая модель реальным усилением системы экстренной помощи или лишь создаст дополнительную нагрузку на отрасль, которая и без того испытывает нехватку финансирования и персонала.

Согласно обсуждаемой концепции, парамедики будут получать четырехлетнее образование уровня бакалавра. Их планируется готовить прежде всего для работы в условиях чрезвычайных ситуаций — при стихийных бедствиях, крупных авариях, военных конфликтах, а также химических, биологических, радиологических и других угрозах.

В Минздраве подчеркивают, что речь не идет о замене нынешних помощников врачей. Те смогут продолжить работать по своей специальности, а при желании получить квалификацию парамедика по сокращенной программе обучения.

Рабочая группа, созданная министерством в июле, должна до 30 сентября представить возможные сценарии развития обеих профессий.

Парламентский секретарь Минздрава Лига Аболиня считает, что главная задача — не противопоставлять специалистов друг другу, а расширять их компетенции и создавать условия для удержания работников в системе здравоохранения.

Однако внутри отрасли единства нет.

Наиболее активно идею поддерживает руководитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Цепуле. По ее мнению, Латвии необходимы специалисты, способные работать в опасной среде и при массовом поступлении пострадавших.

Цепуле напомнила, что дополнительным аргументом в пользу создания новой профессии стала трагедия в Золитуде, которая показала необходимость подготовки специалистов к чрезвычайным ситуациям с большим числом пострадавших.

По словам главы СНМП, участие латвийских медиков в международных программах обучения также показало, что помощник врача и парамедик — это разные профессии с разными стандартами подготовки.

Сторонники реформы считают, что введение международно признанной квалификации повысит готовность страны к крупным кризисам и облегчит сотрудничество с зарубежными службами.

Противники же опасаются, что создание новой профессии само по себе не устранит дефицит медицинских кадров и потребует дополнительных средств, которых системе здравоохранения уже сейчас не хватает.

Окончательное решение о будущем профессии парамедика пока не принято. После завершения работы экспертной группы Минздрав должен определить, каким образом будут развиваться обе специальности и потребуется ли изменение существующей системы подготовки специалистов.