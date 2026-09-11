В пятницу, 11 сентября, в Риге возле Даудерсальского путепровода перевернулся грузовой автомобиль. В результате аварии перевозимое зерно высыпалось на проезжую часть, сообщает LETA.

Как подтвердили агентству в Государственной полиции, ДТП произошло на оживленном проспекте Виестура.

По предварительной информации полиции, водитель тяжелого грузового автомобиля не справился с управлением, после чего машина опрокинулась. В результате перевозимый груз — зерно — высыпался на дорогу.

На место происшествия прибыли медики. Помощь была оказана двум людям.

Обстоятельства аварии выясняет полиция.