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В Риге перевернулась фура с зерном: есть пострадавшие 1 602

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV

Соцсети

В пятницу, 11 сентября, в Риге возле Даудерсальского путепровода перевернулся грузовой автомобиль. В результате аварии перевозимое зерно высыпалось на проезжую часть, сообщает LETA.

Как подтвердили агентству в Государственной полиции, ДТП произошло на оживленном проспекте Виестура.

По предварительной информации полиции, водитель тяжелого грузового автомобиля не справился с управлением, после чего машина опрокинулась. В результате перевозимый груз — зерно — высыпался на дорогу.

На место происшествия прибыли медики. Помощь была оказана двум людям.

Обстоятельства аварии выясняет полиция.

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#Рига #транспорт #ДТП #зерно
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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