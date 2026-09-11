Вечером в пятницу, 11 сентября, в Новом Рижском театре (JRT) сработала пожарная сигнализация, после чего из противопожарной системы начала поступать вода. В результате был затоплен первый этаж здания, зрителей эвакуировали, а три запланированных на вечер спектакля не состоялись, сообщает LETA.

Как рассказала специалист Нового Рижского театра по рекламе и связям с общественностью Инга Лиепиня, после срабатывания пожарной тревоги из системы пожаротушения начала поступать вода, которая затопила помещения первого этажа.

При этом задымления в здании театра не было. Почему именно сработала пожарная сигнализация, пока неизвестно.

По словам Лиепини, вечером в пятницу также еще невозможно было оценить масштабы затопления и определить размер причиненного ущерба.

Из-за происшествия в JRT не состоялись три спектакля, запланированные на вечер пятницы. Два из них были отменены еще до начала, а один пришлось прервать — находившихся в театре зрителей эвакуировали.

Причины срабатывания противопожарной системы и последствия затопления предстоит установить. Пока неизвестно, повлияет ли происшествие на дальнейший график работы театра.